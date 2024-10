Electric light orchestra anuncia su último concierto en londres para el próximo verano boreal

LONDRES, 21 oct (Reuters) -

Electric Light Orchestra (ELO), el grupo de las décadas de 1970 y 1980 que aportó influencias clásicas al rock y al pop en canciones como "Mr. Blue Sky" y "Evil Woman", ofrecerá su último concierto en el Hyde Park de Londres en julio, anunciaron el lunes los organizadores.

Creada en Birmingham en 1970, la ELO cosechó una serie de álbumes de éxitos en las dos décadas siguientes, entre ellos "Discovery", en 1979, y "Time", de temática de ciencia ficción, en 1981. Jeff Lynne, uno de sus fundadores, compuso todo el material de la banda a partir de 1972.

ELO tuvo varias formaciones, con Lynne y el batería Bev Bevan como únicos miembros constantes, antes de disolverse en 1986.

Lynne, de 76 años, reformó el grupo como Jeff Lynne's ELO en 2014, tocando en Hyde Park, junto a Richard Tandy, que se había unido a la banda en 1972 como bajista y pasó a tocar los teclados. Tandy falleció en mayo.

Lynne, que actualmente está realizando la gira "Over and Out Tour" en Estados Unidos, dijo al periódico londinense Times que Hyde Park era el "lugar perfecto para hacer nuestro último concierto". (Reporte de Paul Sandle; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters