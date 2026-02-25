Eléctrica colombiana Celsia reporta caída en su utilidad neta del 2025

BOGOTÁ, 24 feb (Reuters) - La utilidad neta de la eléctrica colombiana Celsia se contrajo un ‌7% interanual en el ‌2025, ⁠debido a una caída en sus ingresos ante una reducción de la generación de energía térmica y menores precios ​en bolsa, ⁠informó ⁠el martes la compañía.

Celsia acumuló una ganancia neta de 206.406 ​millones de pesos (55,8 millones de dólares) el año pasado, contra ‌una de 221.968 millones de pesos (60 millones ​de dólares) obtenidos en 2024, precisó ​la firma en un comunicado.

Los ingresos de Celsia -controlada por el conglomerado industrial Grupo Argos-, se contrajeron un 20,7% interanual el año pasado a 5,39 billones de pesos (1.459 millones de dólares).

"Durante 2025 el sistema energético colombiano retornó ​a condiciones hidrológicas con mayores lluvias tras el fenómeno de El Niño de 2024. Este ⁠cambio redujo la necesidad de generación térmica, disminuyó los precios de bolsa y ‌permitió operar con una matriz más eficiente", explicó Celsia.

No obstante, el EBITDA aumentó un 11,8% interanual en el 2025 a 1,66 billones de pesos (450,3 millones de dólares).

"Las eficiencias (...), sumado a la mayor disponibilidad hídrica permitieron reducir los costos a 3,78 billones de pesos, un 29% menos ‌que en 2024", agregó Celsia.

La acción de Celsia se valorizó un 33,2% ⁠el año pasado.

Solo en el cuarto trimestre, la utilidad ‌neta de Celsia -que tiene operaciones en Colombia, Perú, Panamá, ⁠Costa Rica y Honduras-, disminuyó un 16,2% ⁠a 23.829 millones de pesos (6,4 millones de dólares), contra igual periodo del 2024.

Celsia propondrá distribuir a los accionistas 361.000 millones de pesos (97,6 millones de dólares), equivalente a un incremento de la inflación más un ‌2%respecto al dividendo del año anterior, "mediante ​la combinación de dos mecanismos: tres cuotas de dividendo ordinario por un total de 208 pesos por acción y una recompra de acciones extraordinaria por 150.000 millones de pesos ‌a valor fundamental".

(1 dólar = 3.697,36 pesos)

(Reporte de Nelson Bocanegra)