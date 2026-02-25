Eléctrica colombiana Celsia reporta caída en su utilidad neta del 2025
BOGOTÁ, 24 feb (Reuters) - La utilidad neta de la eléctrica colombiana Celsia se contrajo un 7% interanual en el 2025, debido a una caída en sus ingresos ante una reducción de la generación de energía térmica y menores precios en bolsa, informó el martes la compañía.
Celsia acumuló una ganancia neta de 206.406 millones de pesos (55,8 millones de dólares) el año pasado, contra una de 221.968 millones de pesos (60 millones de dólares) obtenidos en 2024, precisó la firma en un comunicado.
Los ingresos de Celsia -controlada por el conglomerado industrial Grupo Argos-, se contrajeron un 20,7% interanual el año pasado a 5,39 billones de pesos (1.459 millones de dólares).
"Durante 2025 el sistema energético colombiano retornó a condiciones hidrológicas con mayores lluvias tras el fenómeno de El Niño de 2024. Este cambio redujo la necesidad de generación térmica, disminuyó los precios de bolsa y permitió operar con una matriz más eficiente", explicó Celsia.
No obstante, el EBITDA aumentó un 11,8% interanual en el 2025 a 1,66 billones de pesos (450,3 millones de dólares).
"Las eficiencias (...), sumado a la mayor disponibilidad hídrica permitieron reducir los costos a 3,78 billones de pesos, un 29% menos que en 2024", agregó Celsia.
La acción de Celsia se valorizó un 33,2% el año pasado.
Solo en el cuarto trimestre, la utilidad neta de Celsia -que tiene operaciones en Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica y Honduras-, disminuyó un 16,2% a 23.829 millones de pesos (6,4 millones de dólares), contra igual periodo del 2024.
Celsia propondrá distribuir a los accionistas 361.000 millones de pesos (97,6 millones de dólares), equivalente a un incremento de la inflación más un 2%respecto al dividendo del año anterior, "mediante la combinación de dos mecanismos: tres cuotas de dividendo ordinario por un total de 208 pesos por acción y una recompra de acciones extraordinaria por 150.000 millones de pesos a valor fundamental".
(1 dólar = 3.697,36 pesos)
(Reporte de Nelson Bocanegra)