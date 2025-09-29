Electronic Arts se privatizará en un acuerdo de US$55.000 millones con PIF y Silver Lake

29 sep (Reuters) - El desarrollador de videojuegos Electronic Arts anunció el lunes que acordó ser adquirida por un consorcio formado por la empresa de capital de riesgo Silver Lake, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Affinity Partners en una operación de US$55.000 millones.

En virtud de la operación, los accionistas de EA recibirán US$210 por acción en efectivo, lo que representa una prima del 25% respecto al precio de cierre de los papeles de la compañía el 25 de septiembre, antes de que surgieran noticias de la operación.

La oferta llega en un momento crucial para Electronic Arts, que se prepara para lanzar el esperado "Battlefield 6" en un sector en el que los jugadores se decantan por títulos probados y reconocibles. (Reporte de Zaheer Kachwala en Bengaluru; Editado en Español por Manuel Farías)