Elegí la libertad antes que la justicia, dice julian assange a los diputados europeos

ESTRASBURGO, 1 oct (Reuters) - Julian Assange, fundador de WikiLeaks, dijo el martes a los diputados europeos que su declaración de culpabilidad por las acusaciones de espionaje de Estados Unidos era necesaria porque los esfuerzos jurídicos y políticos para proteger su libertad no eran suficientes.

"Al final elegí la libertad antes que una justicia irrealizable", dijo Assange, en sus primeros comentarios públicos desde su salida de prisión.

Assange, de 53 años, regresó a su país natal, Australia, en junio, tras llegar a un acuerdo para su puesta en libertad por el que se declaró culpable de violar la ley de espionaje estadounidense, poniendo fin a una odisea legal británica de 14 años.

"Hoy estoy libre tras años de encarcelamiento porque me declaré culpable de hacer periodismo, me declaré culpable de buscar información de fuentes, me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público", añadió.

Assange se dirigía a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa, la organización internacional conocida por su convenio sobre derechos humanos.

Un informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa concluyó que Assange era un preso político y pedía a Reino Unido que investigara si había estado expuesto a un trato inhumano.

Vestido con un traje negro, corbata granate y luciendo una barba blanca, Assange se sentó entre su esposa Stella y el editor de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, leyendo en voz alta sus declaraciones iniciales en hojas de papel.

"Aún no estoy totalmente preparado para hablar de lo que he sufrido", dijo, añadiendo: "El aislamiento me ha pasado factura y estoy tratando de superarlo".

Su esposa, con la que se casó mientras estaba en una cárcel de Londres, dijo el mes pasado que necesitaría algún tiempo para recuperar la salud y la cordura tras su largo encarcelamiento, así como para estar con sus dos hijos, a los que nunca había visto fuera de una prisión.

Las filtraciones más polémicas de WikiLeaks incluían documentos y vídeos militares clasificados de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán de principios a mediados de la década de 2000 que, según la organización, ponían de manifiesto problemas como los abusos a prisioneros bajo custodia estadounidense, violaciones de los derechos humanos y muertes de civiles.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que las filtraciones eran imprudentes, dañaban la seguridad nacional y ponían en peligro la vida de los agentes. (Información de Stéphane Mahe en Estrasburgo y Tassilo Hummel en París; editado por Christina Fincher; editado en español por Javi West Larrañaga)

