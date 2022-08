Elena Guiu, octava, hace historia en la final de los 100 metros del Mundial Sub-20

La aragonesa es la primera atleta espa√Īola en correra una final de 100 metros en un Mundial

La atleta Elena Guiu ha sido octava en la final de los 100 metros lisos del Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 de Cali (Colombia) y ha hecho historia al ser la primera atleta espa√Īola en disputar una final de la modalidad en una cita mundial.

Guiu hizo historia antes de cruzar la l√≠nia de meta, como primera atleta del atletismo espa√Īol en disputar la final de los 100 metros en cualquier categor√≠a mundialista. Y fue octava, √ļltima, con un tiempo de 11.52 para sellar la gesta.

Nadie antes se hab√≠a metido en la prueba reina de la velocidad en el atletismo en un Mundial, ni absoluto ni en cualquier categor√≠a inferior. Y Elena Guiu, pese a quedarse lejos del 10.95 --r√©cord del campeonato-- de la jamaicana y nueva campeona mundial Tina Clayton, cumpli√≥ su sue√Īo.

"Muchas gracias a todos por vuestros apoyos. Sab√≠a que ten√≠a posibilidades porque lo hab√≠a preparado un mont√≥n, estaba s√ļper motivada y confiaba en m√≠. Salimos a por todas, a pelear, y sobre todo a disfrutar, tambi√©n", reconoci√≥ en declaraciones facilitadas por la Real Federaci√≥n Espa√Īola de Atletismo (RFEA).

"Para mí la final es todo un exitazo, nunca pensé que podía llegar tan lejos. Si me lo llegas a decir hace meses, no me lo hubiera creído", manifestó la oscense. En la final, segunda fue la también jamaicana Serena Cole (11.14) y entró tercera la estadounidense Shawnti Jackson (11.15).