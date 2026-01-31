LA NACION

A continuación los datos básicos de la tenista kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su segundo título del Grand Slam al vencer en la final del Abierto de

Elena Rybakina, campeona del Abierto de Australia, en breve

A continuación los datos básicos de la tenista kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su segundo título del Grand Slam al vencer en la final del Abierto de Australia a la bielorrusa Aryna Sabalenka:

Nombre: Elena

Apellidos: Rybakina

Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1999 (26 años)

Nacionalidad: kazaja

Lugar de nacimiento: Moscú (Rusia)

Altura: 1,84 m

Posición ranking ATP: número 5 (el próximo lunes ascenderá al tercer puesto)

Profesional desde 2014

Entrenador: Stefano Vukov

Palmarés: 12 títulos (Abierto de Australia en 2026; Estrasburgo, Ningbo y Masters WTA en 2025; Brisbane, Abu Dabi y Stuttgart en 2024; Indian Wells y Roma en 2023; Wimbledon en 2022; Hobart en 2020; Bucarest en 2019)

Grand Slam: 2 títulos (Wimbledon 2022 y Abierto de Australia 2026), 1 final (Abierto de Australia en 2023)

AFP
