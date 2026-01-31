Elena Rybakina, campeona del Abierto de Australia, en breve
A continuación los datos básicos de la tenista kazaja Elena Rybakina, que este sábado logró su segundo título del Grand Slam al vencer en la final del Abierto de Australia a la bielorrusa Aryna Sabalenka:
Nombre: Elena
Apellidos: Rybakina
Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1999 (26 años)
Nacionalidad: kazaja
Lugar de nacimiento: Moscú (Rusia)
Altura: 1,84 m
Posición ranking ATP: número 5 (el próximo lunes ascenderá al tercer puesto)
Profesional desde 2014
Entrenador: Stefano Vukov
Palmarés: 12 títulos (Abierto de Australia en 2026; Estrasburgo, Ningbo y Masters WTA en 2025; Brisbane, Abu Dabi y Stuttgart en 2024; Indian Wells y Roma en 2023; Wimbledon en 2022; Hobart en 2020; Bucarest en 2019)
Grand Slam: 2 títulos (Wimbledon 2022 y Abierto de Australia 2026), 1 final (Abierto de Australia en 2023)
