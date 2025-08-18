Elevada pena de cárcel por tratar de asesinar a un agente doble ucraniano en Rusia

Un hombre acusado de tratar de asesinar en Moscú el año pasado a un exoficial de los servicios de seguridad ucranianos (SBU) que se pasó de lado ruso, fue condenado a 16 años de cárcel, anunciaron el lunes las autoridades.

Este ex agente ucraniano, Vassili Prozorov, resultó herido en la explosión de su vehículo en la capital rusa en abril de 2024.

Prozorov había anunciado en 2019 que se pasaba a Rusia.

Entonces había afirmado que suministró informaciones a ese país desde abril de 2014, cuando se inició el conflicto con los separatistas dirigidos por el gobierno ruso en el este de Ucrania.

Uno de los hombres acusados de haber tratado de asesinarlo, Rostislav Jouravlev, fue reconocido culpable de participar en un "atentado terrorista" y condenado a 16 años de prisión, indicó el Comité de investigación en Telegram.

El comunicado no precisa su nacionalidad, que es ucraniana según la agencia estatal Ria Novosti.

Vassili Prozorov acusó a Ucrania de ser responsable de la tentativa de asesinato en su contra, versión también suministrada por los servicios de seguridad rusos (FSB).

En total, tres personas fueron detenidas en Rusia por esos hechos, según la agencia Ria Novosti.

Desde inicios de la operación en Ucrania, a fines de febrero de 2022, varios asesinatos o tentativas de asesinato imputadas o reivindicadas por Kiev tuvieron como objetivo en territorio ruso a personalidades que apoyan la ofensiva militar del Kremlin.