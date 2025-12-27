Elevado en Málaga el plan territorial de emergencia de Protección Civil a fase emergencia

MÁLAGA, 27 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado en la noche de este sábado que el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga pasa a fase de emergencia, situación operativa 1, con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias en las comarcas de Sol y Guadalhorce.

Cabe recordar también que el sistema de envío de avisos masivos 'EsAlert' ha sido activado este sábado en la provincia de Málaga en las zonas con aviso rojo por lluvias, ubicados las comarcas de Sol y Guadalhorce.

La alerta ha sido enviada a 27 municipios. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por precipitaciones para la noche de este sábado y este domingo, 28 de diciembre, hasta las 03.59 horas, y mantiene el aviso amarillo hasta las 09.59 horas, en las zonas Sol y Guadalhorce.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha atendido a lo largo de la jornada casi 70 incidencias relacionadas con las lluvias caídas a lo largo del día en toda la comunidad, siendo la provincia de Málaga la más afectada por las precipitaciones, "aunque sin que se hayan registrado daños personales ni materiales de importancia".