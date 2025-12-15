Elevados costos y mayor necesidad de capital resta competitividad a proyectos mineros en Chile: Cochilco

SANTIAGO, 15 dic (Reuters) - Una combinación de elevados costos energéticos y laborales en Chile, junto con una mayor intensidad de capital en los proyectos nuevos, genera un entorno operativo y de inversión en capital fijo menos competitivo para la minería del cobre, reveló el lunes un estudio de la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

* El análisis muestra que en América existen 67 proyectos greenfield de cobre, de los que 52 son de minería a rajo abierto y 15 subterráneos, y la mayoría contempla plantas concentradoras como tecnología de procesamiento.

* Chile registra los costos energéticos de molienda más elevados de la región, entre US$2,4 y US$3 por tonelada procesada.

* El país posee la tarifa eléctrica más alta del continente de US$11,1/kWh y el mayor costo de mano de obra en extracción (US$0,90–US$1,08/tonelada), explicado en parte por el déficit de trabajadores calificados en la industria.

* La falta de competitividad por mayores costos representa una oportunidad para impulsar inversiones en innovación, eficiencia operativa y tecnologías de nueva generación que fortalezcan su posición en la industria del cobre. (Reporte de Fabián Cambero)