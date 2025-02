e.l.f. Cosmetics presenta "Descubre e.l.f.ecto" en México: belleza de calidad superior a un precio insuperable

OAKLAND, California--(BUSINESS WIRE)--feb. 19, 2025--

e.l.f. Cosmetics, una marca de e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), anuncia el lanzamiento de una campaña extremadamente divertida "Descubre e.l.f.ecto", que se traduce como "descubre el efecto e.l.f.", y ofrece productos de belleza de prestigio y alta calidad a precios accesibles para todos los ojos, labios y rostros, disponibles en Sephora México.

e.l.f. Cosmetics launches new "Descubre e.l.f.ecto" campaign, which translates to “discover the e.l.f. effect,” delivering high-quality, prestige beauty products at accessible prices for every eye, lip and face, available at Sephora Mexico. (Graphic: Business Wire)

Creada para la comunidad mexicana de e.l.f., la "e.l.f.enovela" es un giro de la telenovela que cautiva a los espectadores con historias inspiradas en la telenovela favorita de la comunidad, llena de drama, al tiempo que destaca el compromiso de e.l.f. con la inclusión, la accesibilidad y la positividad.

A través de esta campaña, e.l.f. está cambiando la perspectiva de lo que es posible cuando se trata de belleza e invita a su diversa y apasionada comunidad a experimentar el valor inigualable de e.l.f. En octubre de 2024, e.l.f. comenzó a ser parte de Sephora México, marcando su primera vez en Sephora y democratizando el acceso a sus productos más buscados a un valor insuperable.

"En e.l.f., no sólo estamos lanzando una campaña, estamos introduciendo una nueva era de belleza en México. Nuestro enfoque inspirado en las telenovelas no se trata sólo de drama, ¡se trata de ofrecer la magia inesperada! Estamos rompiendo la idea de que la belleza premium es exclusiva para unos pocos privilegiados y logramos que lo mejor de la belleza sea accesible para la mayoría", expresó Kory Marchisotto, director de Marketing de e.l.f. Beauty. "Descubre e.l.f.ecto" es una invitación culturalmente relevante y entretenida para que nuestra comunidad experimente productos de belleza de alta calidad sin quedar en la ruina. Estamos reescribiendo el guion de lo que puede ser el lujo accesible".

La campaña, creada en colaboración con la agencia creativa 72andSunny, cobra vida a través de la serie estilo telenovela de dos episodios en TikTok e Instagram. Con amplificaciones en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, la campaña logra un mayor alcance en el país.

Los productos destacados incluyen los favoritos de los fans: Power Grip Primer, Camo Liquid Blush, Brow Laminating Gel y Glossy Lip Stain. Estos productos y otros imprescindibles de e.l.f. están disponibles en las tiendas Sephora México y en línea en sephora.com.mx.

Sobre e.l.f. Cosmetics

e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) se sustenta en la creencia de que todo es e.l.f. posible. Somos una empresa diferente que rompe con las normas, da forma a la cultura y conecta a las comunidades a través de la positividad, la inclusión y la accesibilidad. e.l.f. Cosmetics, nuestra marca insignia mundial, pone lo mejor de la belleza al alcance de todos los ojos, labios y rostros reuniendo lo mejor de la belleza, la cultura y el entretenimiento. Nuestro superpoder es ofrecer productos universalmente atractivos y de calidad superior a precios accesibles que son e.l.f. limpios y veganos, todos con una doble certificación, por Leaping Bunny y PETA, como libres de crueldad. Además, tenemos productos fabricados en instalaciones Fair Trade Certified™. Más información en www.elfcosmetics.com.

