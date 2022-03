Eli lilly dejará de exportar medicamentos "no esenciales" a rusia

15 mar (Reuters) - La farmacéutica estadounidense Eli Lilly and Co dijo el martes que dejaría de exportar medicamentos no esenciales a Rusia y que ya no iniciaría nuevos estudios clínicos en el país.

La compañía afirmó que sus operaciones rusas ahora solo se enfocan en vender sus medicamentos a personas que padecen enfermedades como el cáncer y la diabetes.

Pfizer Inc y Bayer dijeron el lunes que mantendrían el suministro humanitario de medicamentos a Rusia, pero que terminarían otros gastos no esenciales en el país. (Reporte de Manojna Maddipatla en Bangalore, Editado en Español por Manuel Farías)