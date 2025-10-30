Eli Lilly dice que la píldora para adelgazar es candidata a una aprobación rápida en EE.UU.
- 1 minuto de lectura'
Por Mrinalika Roy y Patrick Wingrove
30 oct (Reuters) - Eli Lilly dijo el jueves que su píldora experimental para la pérdida de peso cumplía la mayoría de los criterios de las nuevas prioridades nacionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que sugiere que es una firme candidata para una revisión acelerada.
Lilly dijo que presentará su paquete de revisión para la píldora, orforglipron, a la FDA este trimestre, y agregó que la agencia decidirá sobre el proceso de aprobación.
En junio, la FDA dio a conocer un programa en virtud del cual su comisionado puede conceder vales a medicamentos de prioridad nacional, acortando las revisiones a uno o dos meses, en lugar de unos 10 o 12 meses.
Entre los criterios de prioridad figuran los medicamentos innovadores, la atención a crisis sanitarias o necesidades insatisfechas y el fomento de la fabricación nacional. Lilly afirma que cumple tres de los cuatro criterios.
La píldora experimental GLP-1 de la farmacéutica de Indianápolis demostró ayudar a los pacientes a perder el 12,4% de su peso corporal en un estudio de fase avanzada, y la empresa ha invertido miles de millones de dólares en nuevas plantas estadounidenses para fabricarla.
A principios de este mes, la FDA anunció los nueve primeros beneficiarios del programa de vales, entre los que se encuentran Pergoveris, medicamento para la fertilidad de Merck KGaA; teplizumab, medicamento para la diabetes de tipo 1 de Sanofi; y un fármaco para la sordera de Regeneron.
(Reportaje de Mrinalika Roy en Bengaluru y Patrick Wingrove en Nueva York; Edición en español de Javier López de Lérida)
