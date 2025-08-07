Eli Lilly gana un 91% más en el segundo trimestre y eleva previsiones anuales

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de US$5660 millones (4873 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 91% en comparación con el resultado anotado un año antes por la compañía farmacéutica estadounidense, cuyas acciones se desplomaban este jueves en Wall Street tras presentar los resultados de un ensayo clínico de su píldora contra la obesidad. Entre abril y junio, los ingresos del laboratorio sumaron US$15.558 millones (13.395 millones de euros), un 38% más, incluyendo un aumento del 68% de las ventas de 'Mounjaro', el tratamiento contra la diabetes de Eli Lilly, hasta US$5199 millones (4476 millones de euros), mientras que 'Zepbound', su tratamiento inyectable para perder peso, aportó US$3381 millones (2911 millones de euros), un 172% más.

De tal modo, en los seis primeros meses de 2025, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$8420 millones (7250 millones de euros), un 62% por encima de las ganancias anotas por la farmacéutica en el primer semestre del año pasado, mientras que sus ingresos aumentaron un 41% interanual, hasta US$28.286 millones (24.354 millones de euros).

"Lilly registró otro trimestre de sólido rendimiento, logrando un crecimiento interanual de los ingresos del 38%, impulsado por las sólidas ventas de 'Zepbound' y 'Mounjaro' y el impulso sostenido de nuestros medicamentos clave", declaró David A. Ricks, presidente y consejero delegado de Lilly.

De cara al conjunto de 2025, el laboratorio ha elevado su previsión de ingresos en US$1500 millones, hasta un rango de entre 60.000 y 62.000 millones de dólares (51.660 y 53.382 millones de euros), así como también ha mejorado su expectativa de beneficio por acción, hasta una horquilla de entre 21,75 y 23 dólares.

A pesar de los resultados publicados y la mejora de previsiones, las acciones de Eli Lilly han comenzado la sesión de este jueves con caídas superiores al 13% después de dar a conocer los resultados de un ensayo para evaluar el orforglipron, el tratamiento de administración oral para combatir la obesidad y el sobrepeso en adultos y sin diabetes.

Según ha indicado la empresa, a las 72 semanas, las tres dosis de orforglipron cumplieron con el criterio de valoración principal y todos los criterios de valoración secundarios clave en comparación con placebo, logrando una pérdida de peso clínicamente significativa como complemento a una dieta saludable y actividad física.

En concreto, para el criterio de valoración principal, orforglipron 36 mg, administrado una vez al día sin restricciones de alimentos ni agua, redujo el peso en un promedio del 12,4% en comparación con el 0,9% con placebo.

“Con orforglipron, trabajamos para transformar el tratamiento de la obesidad mediante la introducción de una posible terapia oral de una sola administración diaria que podría favorecer la intervención temprana y el manejo a largo plazo de la enfermedad, a la vez que ofrece una alternativa práctica a los tratamientos inyectables”, indicó Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Cardiometabólico Health.

En este sentido, después de "estos datos positivos", el directivo de Lilly anunció que la compañía presentará orforglipron para su revisión regulatoria antes de fin de año, añadiendo que la farmacéutica está preparada para un lanzamiento global.