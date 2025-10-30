Eli Lilly quintuplica beneficios en el tercer trimestre tras ganar 4826 millones de euros y sube previsiones

LA NACION

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El laboratorio estadounidense Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de US$5583 millones (4826 millones de euros) durante el tercer trimestre, cinco veces más (475,4%) que el resultado contabilizado doce meses atrás. Los ingresos alcanzaron los US$17.601 millones (15.213 millones de euros), un 53,9% más. Estados Unidos generó US$11.300 millones (9767 millones de euros), Europa US$3498 millones (3024 millones de euros), China US$560 millones (484 millones de euros) y Japón US$555 millones (479,7 millones de euros). El resto del mundo brindó US$1688 millones (1459 millones de euros).

Las ventas de 'Mounjaro', el tratamiento contra la diabetes de Eli Lilly, sumaron US$6515 millones (5631 millones de euros), un 109,3% más, mientras que 'Zepbound', su nuevo tratamiento inyectable para perder peso, aportó US$3588 millones (3101 millones de euros), un 185,2% más.

Ya en el dato acumulado hasta septiembre, se anotaron unas ganancias de US$14.002 millones (12.102 millones de euros) y una facturación de US$45.887 millones (39.661 millones de euros). Estas cifras fueron un 126,6% y un 45,6% superiores en comparativa interanual, respectivamente.

"Eli Lilly ha vuelto a cerrar un trimestre muy positivo, con un crecimiento interanual de los ingresos del 54% impulsado por la demanda continuada de nuestra cartera de productos incretínicos. [...] Seguimos aumentando nuestra capacidad de fabricación, con el anuncio de nuevas instalaciones en Virginia y Texas y la ampliación de nuestras instalaciones en Puerto Rico", ha afirmado el presidente y consejero delegado del grupo, David Ricks.

PREVISIONES

De cara a 2025, Eli Lilly ha mejorado previsiones y ahora anticipa que las ventas se sitúen entre los 63.000 y 63.500 millones de dólares (54.452 y 54.884 millones de euros) frente al rango trazado anteriormente de 60.000 y 62.000 millones de dólares (51.859 y 53.588 millones de euros).

Asimismo, los beneficios por acción se situarán en la horquilla de los 21,80 a 22,50 dólares (18,84 a 19,45 euros) a partir de los 20,85 a 22,10 dólares (18,02 a 19,10 euros) proyectados inicialmente.

