Elie Saab trae noches doradas de verano a París y la IA se cuela en un desfile de alta costura

El diseñador libanés Elie Saab presentó este miércoles en París una nueva colección donde dorados y transparencias estuvieron omnipresentes, en una Semana de la Alta Costura donde también hubo lugar para un desfile virtual creado con inteligencia artificial

Saab, conocido por ser uno de los modistos preferidos en las alfombras rojas, llevó al palacio de Chaillot, junto a la torre Eiffel, sus espectaculares vestidos, llenos de transparencias y pedrería, en una colección inspirada de "las noches doradas de verano" de los años 1970

Ajustados a los cuerpos, los estilizados looks están prácticamente todos recubiertos de pedrería, sobre todo dorada y plateada. Algunos llevan detalles en forma de pluma, y toques florales en violeta y amarillo

"Las texturas tejidas se funden con estampados abstractos. Los motivos étnicos terminan con brillantes cascadas de cristales, la plata se mezcla con el oro", explica la nota de prensa del creador

Varias siluetas, con vertiginosos escotes, van con delicados chalecos a juego, algunos de piel. Otras terminan en flecos que con el movimiento acentúan el brillo de la pieza

La paleta cromática se mueve entre dorados luminosos y tonalidades brillantes más oscuras, salvo algún vestido en lavanda pastel

Entre las modelos que desfilaron, Deva Cassel, hija de los actores Monica Bellucci y Vincent Cassel, lució un impresionante modelo con una falda voluminosa y un gran escote en tonos dorados

Horas antes, el diseñador francés Alexis Mabille presentó su nueva colección, 100% virtual, modelada gracias a un sistema de IA

"Es una primicia mundial", aseguró a AFP el creador, al final del desfile, que fue en realidad una película inmersiva proyectada en un corredor lleno de pantallas del famoso cabaret Lido

Para la creación de los estilos, Mabille dijo que trabajó como de costumbre: "Dibujé mis prendas, elegí mis tejidos, diseñé mis bordados, hice mi 'moodboard'", antes de que la IA tomara el relevo para modelar el conjunto

Ninguna de la treintena de siluetas presentadas existe físicamente, ni tampoco las modelos que las lucen, con la excepción del primer conjunto, clon digital de su amiga Diana Gartner, y del último, que representa a la madre del creador, Mireille, rejuvenecida para la ocasión