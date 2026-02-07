Eligen a jefe negociador de la COP Chile para impulsar tratado sobre contaminación plástica

Los países eligieron el sábado al jefe negociador de la cumbre climática COP de Chile para impulsar las estancadas conversaciones en busca de un tratado global histórico que aborde el problema de la contaminación plástica.

El diplomático de carrera Julio Cordano fue elegido en la reunión de los países en Ginebra después de una batalla prolongada.

"La contaminación plástica es un problema planetario que afecta a todos: cada país, cada comunidad y cada persona", dijo tras ser elegido. "Se necesita urgentemente un tratado", añadió.

Más de 400 millones de toneladas de plástico se producen globalmente cada año, la mitad de las cuales son para artículos de un solo uso.

El problema de la contaminación plástica es tan ubicuo que microplásticos han sido hallados en los picos de las más altas montañas y en lo más profundo de los océanos.

Las conversaciones supuestamente finales en Corea del Sur en 2024 en busca de un tratado para enfrentar el problema culminaron sin acuerdo, y la reanudación de los esfuerzos en Ginebra en agosto también fracasó.

El jefe negociador Luis Vayas Valdivieso renunció en octubre.

Unos 156 países se reunieron en Ginebra el sábado para escoger a un nuevo jefe entre tres candidatos, lo que reveló lo distanciados que siguen los diferentes grupos de países.

Un amplio bloque quiere acciones audaces como frenar la producción de plástico, mientras que un grupo más pequeño de productores de petróleo quiere centrarse más en la gestión de los residuos.

Como se toman las decisiones por consenso, es difícil llegar a acuerdos, pues los pequeños países insulares están inundados de plástico marino extranjero, mientras los países productores de petróleo van en direcciones opuestas.

La reunión de un día realizada este sábado era solo para elegir al nuevo jefe.

Algunos países, encabezados por Kuwáit y apoyados por muchos países productores de petróleo, pidieron algunas horas para dar oportunidad a los candidatos de hallar un consenso.

Otros países consideraron que la petición era solo perder tiempo y, para Antigua y Barbuda, un "intento de prolongar el proceso".

Tras dos horas de infructuosas consultas, se tuvo que forzar a la votación.

Cordano superó dos rondas de votación, superando a candidatos de Senegal y Pakistán.