Elimina recomendación de vacunas contra el Covid-19 para niños sanos

NUEVA YORK (AP) — La principal agencia de salud pública de Estados Unidos publicó nuevas recomendaciones que indican que los niños sanos pueden ser vacunados contra el Covid-19, eliminando el lenguaje que decía que los niños deberían recibir la inmunización.

El cambio se produce días después de que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunciara que las vacunas contra el Covid-19 ya no se recomendarían para niños sanos y mujeres embarazadas.

Sin embargo, en la guía actualizada en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no parecen eliminarse las recomendaciones de vacunación para mujeres embarazadas, un cambio que fue fuertemente criticado por expertos médicos y de salud pública.

Hasta el momento, los funcionarios de los CDC y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) no han respondido a las preguntas sobre la nueva guía.

Kennedy anunció los próximos cambios en un video de 58 segundos publicado el martes en la red social X. Ningún miembro de los CDC apareció en el video, y las autoridades de ese organismo remitieron las preguntas sobre el anuncio a Kennedy y al HHS.

El jueves, los CDC actualizaron su sitio web. La agencia dijo que las vacunas pueden administrarse a niños de 6 meses a 17 años que no tengan problemas moderados o graves con sus sistemas inmunológicos. En lugar de recomendar la inmunización, la página de los CDC ahora dice que los padres pueden decidir si vacunan a sus hijos en consulta con un médico.

En ese tipo de recomendación, conocida como toma de decisiones compartida, las aseguradoras de salud todavía deben pagar por las vacunas, según los CDC. Sin embargo, los expertos dicen que las tasas de vacunación tienden a ser más bajas cuando las autoridades sanitarias usan ese lenguaje y los médicos son menos enfáticos con los pacientes sobre recibir la inmunización.

Las tasas de vacunación infantil para el Covid-19 ya son bajas: solo el 13% de los niños y el 23% de los adultos se han vacunado contra esa enfermedad para el ciclo 2024-2025, según datos de los CDC.

La conversación sobre cambiar las recomendaciones ha ido en aumento. A medida que la pandemia de Covid-19 va disminuyendo, los expertos han analizado la posibilidad de enfocar los esfuerzos de vacunación en personas de 65 años o más, quienes presentan mayores riesgos de muerte y hospitalización.

Un panel asesor de los CDC se reunirá en junio para hacer recomendaciones sobre las vacunas de otoño. Entre sus opciones está sugerir vacunas para grupos de alto riesgo, pero dar la opción de vacunarse a las personas de menor riesgo.

Un grupo de trabajo del comité ha respaldado la idea. Pero Kennedy, que mantenía una sólida postura antivacunas antes de convertirse en secretario de Salud, decidió no esperar la revisión del panel científico. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.