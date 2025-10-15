Eliminan, a pedido de las autoridades, página de Facebook que rastreaba presencia de ICE en Chicago

Meta eliminó una página de Facebook utilizada para rastrear la presencia de agentes de inmigración a petición del Departamento de Justicia, confirmó la compañía el martes.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó en la red social X que después de que el Departamento de Justicia se puso en contacto, Facebook eliminó la ”página de un gran grupo" que estaba siendo utilizada para apuntar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus iniciales en inglés).

Meta señaló en un comunicado que el grupo "fue eliminado por violar nuestras políticas contra el daño coordinado".

Meta es la más reciente compañía tecnológica en restringir el uso de herramientas para rastrear a agentes del ICE en su plataforma. A principios de este mes, Apple y Google bloquearon las descargas de aplicaciones telefónicas que alertaban de avistamientos de agentes federales de inmigración. La medida se produjo apenas horas después de que el gobierno del presidente Donald Trump exigió que se retirara una app de iPhone particularmente popular.

Bondi ha manifestado que este tipo de rastreos ponen en riesgo a los agentes del ICE, pero los usuarios y desarrolladores de las aplicaciones aseguran que la Primera Enmienda de la Constitución les otorga el derecho de capturar lo que el ICE está haciendo en sus vecindarios, y sostienen que la mayoría de los usuarios recurren a estas plataformas con el fin de proteger su propia seguridad mientras Trump intensifica sus agresivas restricciones migratorias en todo el país.

Aunque aparentemente un grupo de Facebook para reportar avistamientos del ICE en Chicago ha sido eliminado, hasta la noche del martes seguían siendo visibles decenas de otros grupos, algunos de los cuales tienen miles de miembros.

