Eliminatorias: Buffon revalidó su optimismo
Sobre la presencia de Italia en el Mundial 2026
"Tenemos muchas razones para creer que participaremos en el próximo Mundial. La primera es que tenemos un equipo fuerte, formado por jugadores con talento, y el entrenador adecuado", afirmó Buffon durante su participación en el "Teatro de los Campeones", un evento que celebró la clausura de "Liguria 2025 - Región Europea del Deporte".
Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.
La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.
Spalletti fue reemplazado por Gennaro Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.
El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza.
Por otra parte, Buffon se refirió a la imposibilidad de la Serie A de modificar su calendario para permitir que Gattuso se reúna con sus convocados y prepare con más tiempo el partido contra Irlanda del Norte.
"Digamos que, en general, no esperábamos nada diferente.
Sabíamos las dificultades que enfrentaríamos. En mi opinión, pedir y proponer este tipo de iniciativas era imprescindible", reflexionó Buffon.
"Desafortunadamente, no fue posible, y punto. Tendremos que ser más fuertes que estas cosas y estar aún más decididos para lograr este objetivo", completó Buffon en el evento celebrado en el estadio Carlo Felice de Génova. (ANSA).