Eliminatorias: Buffon revalidó su optimismo

"Tenemos muchas razones para creer que participaremos en el próximo Mundial. La primera es que tenemos un equipo fuerte, formado por jugadores con talento, y el entrenador adecuado", afirmó Buffon durante su participación en el "Teatro de los Campeones", un evento que celebró la clausura de "Liguria 2025 - Región Europea del Deporte".

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Spalletti fue reemplazado por Gennaro Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza.

Por otra parte, Buffon se refirió a la imposibilidad de la Serie A de modificar su calendario para permitir que Gattuso se reúna con sus convocados y prepare con más tiempo el partido contra Irlanda del Norte.

"Digamos que, en general, no esperábamos nada diferente.

Sabíamos las dificultades que enfrentaríamos. En mi opinión, pedir y proponer este tipo de iniciativas era imprescindible", reflexionó Buffon.

"Desafortunadamente, no fue posible, y punto. Tendremos que ser más fuertes que estas cosas y estar aún más decididos para lograr este objetivo", completó Buffon en el evento celebrado en el estadio Carlo Felice de Génova. (ANSA).