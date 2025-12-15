Eliminatorias: Cannavaro confía en que Italia jugará el Mundial 2026

"Espero que lleguemos al Mundial. Sin Italia, sería humillante.

Dado el grupo", afirmó Cannavaro en alusión al sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 para determinar las zonas del Mundial 2026.

Italia recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial previsto el año próximo en Estados Unidos, Canadá y México.

La "azzurra", ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022, perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para esas ediciones del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

Uno de los problemas del "Calcio", según Cannavaro, es "se ven pocos jóvenes y pocos italianos" en la Serie A, lo cual, argumentó, "se refleja en la selección".

Por otra parte, Cannavaro, de 52 años, negó haber recibido una propuesta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y avaló la elección de Gattuso, su compañero en el plantel de la "azzurra" que ganó el Mundial 2006 y reemplazante de Luciano Spalletti.

"No he recibido ninguna oferta de la selección italiana. Estoy de acuerdo con la decisión de Gattuso porque creo que 'Rino' es un gran entrenador, un tipo excepcional. No sólo es decidido y fuerte, sino que también estudia mucho, y espero que llegue al Mundial", remarcó Cannavaro, quien se dará el gusto de dirigir a Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026.

"Estuve en el sorteo, después de haber vivido cuatro como jugador, el Mundial es una de las cosas más importantes para cualquiera en el fútbol, así que estar allí como entrenador fue una gran sensación", reconoció.

"Luego está el juego, y será mucho más complicado. La selección uzbeka se sintió un poco intimidada cuando me vio por primera vez, pero luego, en el minitorneo de Dubai, comenzó una divertida aventura con un equipo duro, dispuesto a ganar experiencia y mejorar", aseguró el ex defensor de Real Madrid, Juventus y Parma, entre otros.

Uzbekistán, que protagonizará su debut en el Mundial 2026, salió sorteado en el Grupo K con Portugal, Colombia y el ganador de la llave A del torneo de repechaje internacional en cuya final República Democrática del Congo espera al ganador de Nueva Caledonia-Jamaica.

"Es el debut para la selección uzbeka, pero será especialmente importante para la preparación de la Copa Asiática de 2027.

Trabajo duro en el banco, no me rindo, sigo viajando por el mundo, porque realmente disfruto entrenando", aseguró Cannavaro, ganador del Balón de Oro 2006.

"Llevo 10 años haciéndolo, aunque a menudo todavía me ven como un ex jugador. Haber sido el capitán de la azzurra, el Balón de Oro, siempre me hace parecer un ex jugador y no un entrenador, así que he tenido que lanzarme al fuego, desde Benevento hasta Dínamo Zagreb y Udinese", repasó Cannavaro sobre la carrera como DT que inició en 2015. (ANSA).