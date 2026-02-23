Eliminatorias: Cassano confía en Gattuso

"Italia es pobre, corremos el riesgo de quedarnos en casa por tercer año consecutivo, pero iremos a Estados Unidos, porque Gattuso tiene pelotas tan grandes como dos balones de fútbol", afirmó Cassano.

El exdelantero de 43 años habló durante la presentación del show "Viva el fútbol" que comparte con sus colegas Daniele Adani y Nicola Ventola y que en su arribo a Roma contará como invitado con el presentador televisivo Paolo Bonolis.

"Viva el fútbol" ofrece debates, preguntas de los espectadores, anécdotas, análisis tácticos, emociones, cultura pop, experiencias personales y muchas risas en el auditorio de la Conciliazione habilitado para la ocasión.

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Spalletti fue reemplazado por Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza. (ANSA).