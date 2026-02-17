Eliminatorias: entradas agotadas para Italia-Irlanda del Norte

"Gracias por esta nueva muestra de cariño. Su apoyo será crucial para que lleguemos a la final. Estarán con nosotros en la cancha el 26 de marzo; juntos seremos aún más fuertes y decididos", afirmó Gattuso luego de confirmarse la venta en 90 minutos de las 23.000 entradas emitidas.

Las autoridades del "Stadio Atleti Azzurri d'Italia", mejor conocido como "New Balance Arena" por motivos de patrocinio, informaron que sólo quedan disponibles algunas localidades en los palcos y en el sector "hospitality".

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Spalletti fue reemplazado por Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza. (ANSA).