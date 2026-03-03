Eliminatorias: Italia cayó ante Suecia

Filippa Angeldahl marcó, a los 22 minutos y con un remate de media distancia, el gol que selló la victoria del seleccionado sueco por la jornada inicial del grupo que se completó con el triunfo por 3-1 de Dinamarca ante Serbia.

"Por lo que se vio en el campo, hay mucha decepción, jugamos nosotros. En la primera parte, sufrimos un contraataque letal, y en la segunda, tuvimos muchas ocasiones para al menos empatar", analizó el DT de Italia, Andrea Soncin.

"Empezar con un resultado diferente nos habría dado más tranquilidad, pero confío en la fuerza que tenemos para jugar nuestras cartas", agregó Soncin en diálogo con la RAI tras la derrota contra Suecia en Reggio Calabria.

"Nunca antes habíamos estado tan cerca de ganar contra un equipo tan fuerte como Suecia. Nos faltó un poco de cinismo. Hay arrepentimiento en los ojos de todas, pero también algo de rabia, y estoy segura de que cada una de nosotras lo recordará e intentará hacerlo bien en Vicenza", expresó a su vez la delantera Cristiana Girelli.

Soncin y Girelli aludían a la confianza de lograr una recuperación en el partido previsto el sábado 7 también como local contra Dinamarca en el estadio Romeo Menti de Vicenza por la segunda jornada del Grupo A1.

El plantel de Italia se preparará para el duelo contra Dinamarca en el centro deportivo de Coverciano, adonde Soncin se había reunido con sus 27 convocadas en un primer encuentro para las Eliminatorias europeas a la décima edición del Mundial femenino, prevista del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil.

Italia, que perdió por 2-0 y 3-0 contra Estados Unidos en sus últimos dos amistosos del año pasado, buscará quedarse con el primer puesto de la zona para clasificarse directamente a la Copa del Mundo femenina.

La Copa del Mundo 2027 contará con 11 representantes del "Viejo Continente", los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A y las 7 selecciones que se clasifiquen a través del repechaje a doble partido previsto para fines de 2026, mientras que una plaza adicional estará en juego en el playoff intercontinental. (ANSA).