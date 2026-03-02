Eliminatorias: Italia recibe a Suecia

El DT de Italia, Andrea Soncin, aseguró el plantel de la "azzurra" se prepara con "emoción y adrenalina" para el debut ante Suecia del grupo que completan Dinamarca y Serbia.

"La emoción de comenzar este viaje es increíble. Hay una tensión positiva que nos permitirá darlo todo. Estoy orgullosa de lo que las chicas han logrado esta semana de entrenamiento y estamos deseando saltar al campo", afirmó Soncin.

"Nos enfocamos en nuestra identidad, pero al mismo tiempo respetamos la fuerza de las suecas: con ellas, muchas veces hemos estado cerca de ganar, y el arrepentimiento por esas victorias perdidas nos dará la fuerza para seguir creciendo y alcanzar el objetivo que perseguimos con cada vez más determinación", agregó el DT de Italia.

Los "tifosi" ya compraron 4.000 entradas para presenciar el partido ante Suecia, mientras que cuatro días después la "azzurra" será local de Dinamarca en el estadio Romeo Menti de Vicenza.

"Durante tres años hemos estado intentando recorrer el país, llevando esta camiseta a lugares donde pueda ser una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Quiero agradecer a Reggio y a toda la gente que hemos conocido hasta ahora.

Queremos corresponderles su cariño con una actuación apasionada", aseveró Soncin.

"Debemos recordar que llegamos a las semifinales de la Eurocopa y que nuestros rivales ahora nos ven de otra manera", enfatizó a su vez la defensora Elena Linari respecto a la caída contra Inglaterra, que el año pasado revalidó su título continental en Suiza.

"Este grupo rebosa emociones fuertes: también estamos demostrando nuestra valía entrenándonos, trabajando duro y divirtiéndonos al mismo tiempo, porque creo que es la mejor manera de darlo todo. Nuestro objetivo siempre deben ser los tres puntos", resaltó Linari.

Soncin se reunió con sus 27 convocadas en el centro deportivo de Coverciano para iniciar la preparación de los primeros partidos de las Eliminatorias europeas a la décima edición del Mundial femenino, prevista del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil.

Italia, que perdió por 2-0 y 3-0 contra Estados Unidos en sus últimos dos amistosos del año pasado, buscará quedarse con el primer puesto de la zona para clasificarse directamente a la Copa del Mundo femenina.

La Copa del Mundo 2027 contará con 11 representantes del "Viejo Continente", los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A y las 7 selecciones que se clasifiquen a través del repechaje a doble partido previsto para fines de 2026, mientras que una plaza adicional estará en juego en el playoff intercontinental. (ANSA).