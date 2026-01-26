Eliminatorias: Italia sin excusas ante Irlanda del Norte, Gravina

"Quizás se podría haber hecho algo más en junio, cuando se estaba preparando el calendario. Pero que no haya concentración no es excusa para nadie, y menos para nuestro entrenador", afirmó Gravina en alusión al DT Gennaro Gattuso.

El presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Simonelli, anunció el pasado lunes 19 que el torneo de la primera división del "Calcio" hará "todo lo posible" para adelantar los partidos de la fecha 30 para ayudar a la "azzurra" a preparar el duelo contra Irlanda del Norte.

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Spalletti fue reemplazado por Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza.

"Hablo con Gattuso constantemente, la última vez fue ayer por la noche. Rino estuvo en Londres con varios jugadores de la Premier League, demostrando que la imposibilidad de realizar la concentración no nos penalizará", confió Gravina.

"Al contrario, nos fortalecerá. Confiamos plenamente en nuestro talento interno y confiamos en el gran apoyo de la afición bergamasca. Si el primer partido sale bien, sabemos que el equipo tendrá mucha confianza. Los jugadores están demostrando una gran devoción por la Azzurra", subrayó el titular de la FIGC.

"Rino ha elegido el papel del sacerdote franciscano, va buscando y encontrando jugadores. También visitó a (el ítaloargentino Mateo) Retegui y luego habló con (Marco) Verratti. Hará lo mismo en Bérgamo, Nápoles y Roma", reveló Gravina.

"Los jugadores elegibles están siendo monitoreados como si estuviéramos en un club. Estamos evaluando su estado físico y también les brindamos apoyo psicológico. Si superamos los momentos críticos y los temores, en circunstancias normales, nuestra selección es muy fuerte", insistió Gravina tras la aprobación por unanimidad del presupuesto de la FIGC para 2026.

La previsión presupuestaria actual de la FIGC muestra una pérdida prevista de 6,6 millones de euros: "se trata de un presupuesto bastante complejo con una serie de imprevistos, como la clasificación para el Mundial, que tendrá un impacto no sólo financiero sino también deportivo, y estamos trabajando para lograrlo", explicó Gravina.

En general, el resultado se determina por un valor de producción estimado de 191,9 millones de euros, frente a unos costos de producción totales de 189,1 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación es de 9 millones de euros, el beneficio neto de explotación es de 2,76 millones de euros, el beneficio antes de impuestos es de 5,7 millones de euros y los impuestos son de 12,4 millones de euros. (ANSA).