Eliminatorias: Italia tiene claro su objetivo, Soncin

"Ir al Mundial es nuestro sueño: respetamos las cualidades de nuestros rivales. Debemos tener muy claro nuestro objetivo, y la base de este camino es la gente y su deseo de alcanzar la excelencia", afirmó Soncin en conferencia de prensa.

"Todos los equipos de nuestro grupo tienen jugadoras de gran calidad. Serán partidos abiertos con cualquier resultado, para bien o para mal", agregó el DT de Italia, que cuatro días después de recibir a Suecia en Reggio Calabria será local de Dinamarca en Vicenza.

Soncin se reunió en la víspera con sus 27 convocadas en el centro deportivo de Coverciano para iniciar la preparación de los partidos contra Suecia y Dinamarca, previstos en los estadios Oreste Granillo y Romeo Menti, respectivamente.

El ganador de la zona que completa Serbia se clasificará directamente a la décima edición de la Copa del Mundo femenina, prevista del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil.

Soncin habló con la prensa luego de los últimos amistosos que Italia jugó sobre el cierre del año pasado (perdió por 2-0 y 3-0 contra Estados Unidos) luego de haber perdido con Inglaterra en semifinales de la Eurocopa 2025.

Italia buscará finalizar al tope de la zona al igual que logró en las Eliminatorias a la Eurocopa 2025, en la que Inglaterra revalidó su título continental al superar por penales en la final a España, vigente campeón mundial.

La Copa del Mundo 2027 contará con 11 representantes del "Viejo Continente", los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A y las 7 selecciones que se clasifiquen a través del repechaje a doble partido previsto para fines de 2026, mientras que una plaza adicional estará en juego en el playoff intercontinental.

"Estoy muy emocionado con esta anticipación. Tenemos que competir con todos ellos, empezando por Suecia, que estaba en el cuadro principal. Pero la clasificación no es suficiente para analizar a estos equipos: todos son equipos de calidad", insistió Soncin. (ANSA).