Eliminatorias: la lista de Italia para enfrentar a Suecia y Dinamarca

Soncin se reunirá con el plantel el martes 24 en el centro deportivo de Coverciano para iniciar la preparación para el partido contra Suecia, previsto el martes 3 de marzo en el estadio Oreste Granillo de Reggio Calabia, y para el duelo contra Dinamarca en programa cuatro días después en el Romeo Menti de Vicenza.

El ganador de la zona que completa Serbia se clasificará directamente a la décima edición de la Copa del Mundo femenina, prevista del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil.

Soncin decidió volver a convocar a Emma Severini, Barbara Bonansea, Angelica Soffia, Benedetta Glionna y Elisa Polli para el inicio de las Eliminatorias europeas a la Copa del Mundo 2027, que contará con 11 representantes del "Viejo Continente", los ganadores de los cuatro grupos de la Liga A y las 7 selecciones que se clasifiquen a través del repechaje a doble partido previsto para fines de 2026, mientras que una plaza adicional estará en juego en el playoff intercontinental.

Italia buscará finalizar al tope de la zona al igual que logró en las Eliminatorias a la Eurocopa 2025, en la que la "azzurra" cayó en semifinales contra Inglaterra, que revalidó su título continental al superar por penales en la final a España, vigente campeón mundial.

Lista de convocadas por Soncin.

Arqueras: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio) y Laura Giuliani (Milan).

Defensoras: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash, Estados Unidos), Federica D'Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit, Estados Unidos), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses, Inglaterra), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus) y Angelica Soffia (Milan).

Mediocampistas: Arianna Caruso (Bayern Múnich, Alemania), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus) y Emma Severini (Fiorentina).

Delanteras: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit, Estados Unidos), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio) y Elisa Polli (Inter). (ANSA).