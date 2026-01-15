Eliminatorias: Ledesma confía en presencia de Italia en el Mundial 2026

"Ojalá que Italia se clasifique al Mundial, mi hijo solo la vio en 2014, pero era pequeño", afirmó Ledesma durante su participación en el panel "Más allá del juego, el deporte como responsabilidad social".

"Pero es reduccionista señalar solo una razón para la ausencia de Italia del Mundial. Hay muchas razones detrás", añadió el ex mediocampista de Lazio durante la octava reunión anual del US ACLI que se celebra en Roma.

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) informó que el viernes 6 de febrero comenzará la venta de entradas para el partido entre Italia e Irlanda del Norte previsto el 26 de marzo en Bérgamo.

Una nota de la FIGC precisa que la primera fase de venta, prevista hasta el 10 de febrero, estará reservada para quienes posean la "Vivo Azzurro Membership Card".

La segunda fase, en programa del 10 al 16 de febrero, estará dedicada a los abonados del Atalanta y a quienes compraron entradas para el partido que Italia le ganó a Estonia por 5-0 el pasado 5 de septiembre justamente en Bérgamo por la quinta fecha del Grupo I de las eliminatorias europeas al Mundial 2026.

Los precios de las entradas serán anunciados en los próximos días y las localidades podrán ser adquiridas en los centros "Vivaticket" autorizados y en las páginas web figc.vivaticket.it y vivaticket.com, con descuentos para familias, menores de 12 años, menores de 18 años y mayores de 65 años.

La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Spalletti fue reemplazado por Gennaro Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza.

Por otra parte, Ledesma, de 43 años, habló sobre su rol como entrenador en el equipo Sub-17 de Lazio, donde jugó entre 2006 y 2015, período en el que ganó dos títulos de la Copa Italia (2008-09 y 2012-13) y uno de la Supercopa de Italia (2009).

"Estos chicos de hoy son definitivamente diferentes a los que conocí, basta pensar que uno de mis últimos años en Lazio había un chico 12 o 14 años menor que yo, y la primera vez que me conoció, me dijo 'hola, hermano!' y le respondí 'está todo bien, pero llámame Cristian'", relató Ledesma entre risas.

"Han cambiado su enfoque, pero también necesitan que se les comprenda y se les inculque respeto. Hoy, lo tienen todo de inmediato, a diferencia de nosotros. Y como entrenador, tengo que ayudarles a valorar todo esto, el esfuerzo que supone obtener resultados", subrayó Ledesma. (ANSA).