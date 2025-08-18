Eliminatorias: Messi lidera la lista de convocados de Argentina

Scaloni sorprendió al incluir por primera vez a Alan Varela, mediocampista del Porto, y a José Manuel López, delantero de Palmeiras, entre los convocados para los últimos dos duelos de las Eliminatorias sudamericanas, previstos el 4 (en Buenos Aires) y el 9 de septiembre (en Guayaquil), respectivamente.

El DT también volvió a citar a Marcos Acuña, a su compañero y colega de River Plate, Gonzalo Montiel, y a Leandro Paredes, mediocampista de Boca Júniors que completa la lista de futbolistas del torneo doméstico considerados por Scaloni.

Asimismo, el entrenador de la "albiceleste" renovó la confianza a los juveniles Nicolás Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Julio Soler (Bournemouth) y Valentín Carboni (Genoa).

En cambio, no aparece Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea que fue expulsado en el 1-1 como local ante Colombia por la fecha 16 y aún espera una sanción.

Argentina lidera la tabla de posiciones con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, mientras que Uruguay y Paraguay acumulan 24 unidades, dos más que Colombia, que completa la lista de los (por ahora) clasificados directamente al Mundial previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

En tanto, Venezuela suma 18 unidades en el séptimo puesto, el cual le otorga el derecho a disputar un repechaje por un boleto a la Copa del Mundo, pero Bolivia lo escolta con 17 puntos delante de Perú (12) y Chile (10).

Lista de convocados de Argentina.

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Walter Benítez (Crystal Palace, Inglaterra) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, Francia), Juan Foyth (Villarreal, España), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra) y Facundo Medina (Olympique de Marsela, Francia).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania), Alan Varela (Porto, Portugal), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), Nicolás Paz (Como, Italia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos), Giovani Lo Celso (Betis, España), Claudio Echeverri (Manchester City, Inglaterra), Franco Mastantuono (Real Madrid, España) y Valentín Carboni (Genoa, Italia).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Angel Correa (Tigres, México), Julián Álvarez (Atlético Madrid, España), Nicolás González (Juventus, Italia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Lautaro Martínez (Inter, Italia), José López (Palmeiras, Brasil). (ANSA).