Eliminatorias: Rabiot convocado

Será frente a Ucrania e Islandia y a pesar de haber sido marginado del plantel de Olympique de Marsella por una pelea con su compañero de equipo inglés Jonathan Rowe (que fue transferido al Bologna) tras la derrota frente al Rennes en la primera fecha de la Ligue 1.

"Hablé varias veces con Adrien y no voy a entrar en detalle sobre lo que conversamos. Obviamente, su situación no es fácil para él y no sé qué sucederá de aquí hasta el lunes, cuando se sumará al seleccionado nacional. Para entonces, la cuestión será más clara", explicó Deschamps sobre el volante de 30 años que disputó 53 partidos con los "Blues" y será unos de los 23 jugadores disponibles para los duelos del 5 y el 9 de septiembre en Breslavia y en París.

No figura en la misma, en cambio, el zaguero Benjamin Pavard, de Inter, donde juega el delantero Marcus Thuram, quien sí fue convocado por Deschamps, al igual que su hermano Khéphren, de Juventus, el arquero Mike Maignan, del Milan, y el volante Manu Koné, de la Roma, para esta doble jornada de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Francia debutará en el certamen con estos dos partidos, correspondientes al Grupo D, que completa Azerbaiyán junto con los mencionados Ucrania e Islandia.

Los convocados son: - Arqueros: Mike Maignan (Milan), Lucas Chevalier (París Saint-Germain) y Brice Samba (Rennes).

- Defensores: Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernández (París Saint-Germain), Theo Hernández (Al-Hilal), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Barcelona), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern Múnich).

- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Olympique de Marsella), Desiré Doué (París Saint Germain) y Khéphren Thuram (Juventus).

- Delanteros: Bradley Barcola y Ousmane Dembelé (París Saint-Germain), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Múnich), Marcus Thuram (Inter), Rayan Cherki (Manchester City) y Maghnes Akliouche (Mónaco). (ANSA).