Eliminatorias: Serie A intentará adelantar la fecha, Simonelli

"La Liga hará todo lo posible para adelantar los partidos antes del 26 de marzo, fecha del decisivo partido de repesca del Mundial. Sin embargo, incluso en este caso, todo depende de los calendarios internacionales, la Champions League y de quién avance", recordó Simonelli.

"El objetivo es poner a los jugadores a disposición de (el DT Gennaro) Gattuso lo antes posible: esto está escrito con mayúsculas en la elaboración del calendario, pero hay variables que escapan a nuestro control y que, en efecto, nos atan de manos", añadió en rueda de prensa.

"A menudo, cuando se trata de calendarios, nadie se pone en el lugar de quienes tienen que diseñarlos y de las infinitas variables que entran en juego. Hacemos todo lo posible, pero estas son las limitaciones objetivas del sistema. Todos se quejan del calendario, y cuando todos se quejan, significa que no hay favoritismo", completó Simonelli.

Italia, ausente en Rusia 2018 y en Qatar 2022, recibirá a Irlanda del Norte en Bérgamo en el partido previsto el jueves 26 de marzo de 2026 por una de las semifinales de la Ruta A del repechaje de las Eliminatorias europeas por un boleto al Mundial 2026.

La "azzurra" finalizó en el segundo puesto del Grupo I detrás de Noruega, que ganó la zona con 24 puntos, seis más que Italia, a la que goleó por 3-0 como local (con el DT Luciano Spalletti) y por 4-1 como visitante.

Spalletti fue reemplazado por Gattuso, quien sumó 5 triunfos y sufrió 1 derrota en sus seis partidos como DT de Italia, que perdió con Suecia y con Macedonia del Norte en los respectivos repechajes para las ediciones 2018 y 2022 del Mundial y precisa vencer a Irlanda del Norte para avanzar a la final de la Ruta A del playoff que espera también al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El sorteo que la FIFA celebró el pasado viernes 5 en Washington para determinar las zonas del Mundial 2026 estableció que el ganador de la final de la Ruta A del playoff europeo se sumará al Grupo B que ya integran Canadá, Qatar y Suiza. (ANSA).