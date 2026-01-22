Elizabeth Hurley dice a tribunal británico que sufrió una "brutal invasión de su privacidad"

Por Michael Holden

LONDRES, 22 ene (Reuters) - La actriz Elizabeth Hurley dijo entre lágrimas que sus teléfonos fijos y de su casa ⁠fueron intervenidos como parte de una "brutal ⁠invasión de la privacidad" para producir noticias, mientras declaraba ante el Tribunal Superior de Londres como parte de una demanda de alto perfil contra el Daily Mail

Hurley, ⁠de 60 ‌años, ​es uno de los siete demandantes, entre ellos el príncipe Enrique y el cantante Elton ​John, que han interpuesto una demanda contra Associated Newspapers, editorial del Daily Mail, por supuestas ‌violaciones de la intimidad desde principios de los años ‌noventa hasta la década de 2010

Associated, ​que también publica el Mail on Sunday, ha calificado las acusaciones en su contra de "difamaciones absurdas"

HURLEY SE SECA LAS LÁGRIMAS

Hurley, la segunda testigo de los demandantes, interpuso una demanda por 15 artículos que, según ella, contenían información obtenida ilegalmente, incluidos detalles médicos sobre su embarazo de su hijo Damian y discusiones con su difunto padre, Steve Bing

Aunque respondió con contundencia a algunas preguntas, a veces se llevó un pañuelo a la cara y ⁠se secó las lágrimas durante el interrogatorio del abogado Antony White

Enrique, que compareció en el estrado el miércoles, estaba sentado ​junto a su hijo Damian y le dio palmadas en la espalda cuando ella se emocionó

Hurley rechazó las insinuaciones de que sus amigos, entre ellos el marido de Elton John, David Furnish, hubieran pasado información a la prensa

Dijo que sus teléfonos habían sido pinchados y que se habían colocado micrófonos en las ventanas de su casa "escuchando todas mis conversaciones"

"Fue muy doloroso", afirmó. En su ⁠declaración escrita como testigo, afirmó que el descubrimiento en 2020 de esta "brutal invasión de la privacidad" la ​había dejado destrozada

Gran parte del interrogatorio de White se centró en si Hurley podría haber sabido antes de sus demandas contra el Mail, luego de que la editorial argumentó que las demandas se habían presentado demasiado tarde

Ella ‍dijo que se enteró por primera vez de la intervención telefónica por su exnovio, el actor Hugh Grant, en 2015, cuando él le dijo que podía lanzar una demanda contra otro grupo de periódicos, Mirror Group Newspapers

La mujer declaró ante el tribunal que entregó todas las indemnizaciones que ganó de MGN, 350.000 libras (US$469.770), a "Hacked ​Off", un grupo de campaña de reforma de la prensa que Grant apoya, pero dijo que nunca tuvo realmente ninguna "conversación adulta" con él sobre el tema

"A veces intentaba decírmelo, pero me temo que no le escuchaba", dijo. "Quizás no soy muy ‍buena amiga"

(1 dólar = 0,7450 libras) (Reporte de Michael Holden; Editado en Español por Ricardo Figueroa)