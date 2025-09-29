Elliott explora opciones para empresa británica de centros de datos Ark, dicen fuentes

Por Amy-Jo Crowley y Andres Gonzalez

LONDRES, 29 sep (Reuters) - Elliott Investment Management está explorando opciones estratégicas para su empresa Ark Data Centres, con sede en el Reino Unido, en una posible venta que podría alcanzar más de 3000 millones de libras (4000 millones de dólares), según dos personas con conocimiento del asunto.

El fondo de cobertura estadounidense ha mantenido conversaciones informales con asesores sobre una posible venta de la firma con sede en Wiltshire, con un proceso que podría comenzar a principios del próximo año, dijo una de las personas.

Aunque no se ha tomado ninguna decisión formal, se ha contactado con posibles inversores en infraestructuras, dijo una segunda persona. Esa persona dijo que Elliott había intentado vender la empresa antes, en 2023, pero las ofertas no habían alcanzado sus expectativas en ese momento.

Sin embargo, desde entonces el apetito mundial por los centros de datos, que dan soporte a los servicios de inteligencia artificial y computación en la nube, se ha disparado desde que OpenAI lanzó su plataforma ChatGPT en 2022.

La inversión en centros de datos alcanzará los 6,7 billones de dólares en 2030 para satisfacer la demanda de potencia de cálculo impulsada por la IA y los servicios en la nube, según estimaciones de la consultora McKinsey.

Elliott declinó hacer comentarios, mientras que Ark no respondió a las peticiones de comentarios. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque el asunto era privado.

Elliott adquirió Ark Data Centres en 2012 a través de su brazo de capital riesgo. El inversor inmobiliario europeo Revcap, que no respondió a las solicitudes de comentarios, conserva una participación minoritaria en la unidad. ARK tiene una empresa conjunta con la Oficina del Gabinete del Gobierno del Reino Unido llamada Crown Hosting Data Centres, que da acceso a Ark a todas las necesidades de centros de datos públicos del Reino Unido.

A principios de esta semana, OpenAI, Oracle y SoftBank anunciaron planes para cinco nuevos centros de datos de IA en el marco del proyecto Stargate, una iniciativa privada presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pretende invertir hasta US$500.000 millones en infraestructura de IA.

Otras operaciones de centros de datos incluyen las conversaciones de la singapurense SC Capital para comprar el grupo británico de centros de datos Global Switch en una transacción que podría valorarse en hasta 5000 millones de dólares.

(US$1 = 0,7492 libras) (Reporte de Amy-Jo Crowley y Andres Gonzalez en Londres. Editado en Español por Ricardo Figueroa)