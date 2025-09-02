Elliott se hace con una participación de más de US$3400 millones en PepsiCo y presenta un plan de transformación

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El fondo activista Elliott Management se ha hecho con una participación valorada en US$4000 millones (3426 millones de euros) en PepsiCo, lo que lo posiciona como uno de sus principales accionistas. Además, ha presentado un plan para relanzar los beneficios. De acuerdo con un documento hecho público este martes, Elliott ha delineado un plan para que PepsiCo recupere cuota de mercado y relance sus resultados financieros mediante "un mejor enfoque, la mejora de las operaciones, la reinversión estratégica y una mayor rendición de cuentas". La entidad ha indicado que pretende trabajar "codo con codo" con la dirección de la multinacional de 'snacks' y refrescos para dejar atrás los "pobres resultados operativos" y el "notable infrarrendimiento de las acciones en Bolsa". "Al adoptar las medidas propuestas, PepsiCo tiene una oportunidad única para acelerar el crecimiento de sus ingresos y ganancias e impulsar una generación de valor considerable, lo que podría suponer una revalorización de más del 50% para los accionistas", ha explicado Elliott.