Ellos son los rehenes secuestrados por Hamas que podrían seguir con vida, según Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — Sus rostros observan desde cada esquina de Israel en carteles ya descoloridos y rotos. Sus historias, contadas por familiares angustiados, son casi tan conocidas como las de las celebridades. Son civiles y soldados, padres e hijos. Algunos estaban en el festival de música Nova, donde casi 400 personas fueron asesinadas y decenas fueron secuestradas.

El reciente alto el fuego, que comenzó el viernes, es un paso clave para poner fin a una devastadora guerra de dos años, desencadenada por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que unas 1200 personas fueron asesinadas y 251 fueron secuestradas.

Los combates han causado la muerte de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes, pero dice que aproximadamente la mitad de las muertes fueron mujeres y niños, y desplazó a cerca del 90% de la población del enclave, de unos 2 millones de habitantes. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamas, y Naciones Unidas y numerosos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra en Gaza.

Actualmente, hay 48 rehenes retenidos en Gaza, incluido el cuerpo de un soldado de una guerra anterior. Israel ha determinado que al menos 25 de los rehenes fueron asesinados el 7 de octubre de 2023 o murieron en cautiverio. No se sabe cuántos de los aproximadamente 20 rehenes restantes siguen vivos y regresarán a Israel. Solo hay una mujer rehén, que Israel cree que murió durante su reclusión.

Con el inicio del alto el fuego el viernes, se espera que los rehenes restantes sean liberados en 72 horas. Israel, por su parte, se prepara para liberar a unos 2000 prisioneros palestinos.

Este es un vistazo a los 22 rehenes que Israel cree que siguen vivos.

Matan Angrest, de 22 años

Matan Angrest, un soldado israelí, fue secuestrado de su tanque militar en el sur de Israel. Es el mayor de cuatro hijos y originario de Kiryat Bialik, en las afueras de Haifa. Su familia ha sido de las que más han alzado la voz y se ha mostrado más crítica hacia el primer ministro Benjamin Netanyahu. El martes, en el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre, Anat Angrest, su madre, se dirigió a su hijo en una manifestación: “Sé que estás sufriendo y no puedo abrazarte. Te oigo susurrar: ‘Ven por mí, mamá’, y no puedo protegerte”, dijo.

Gali Berman y Ziv Berman, de 28 años

Los mellizos fueron sacados de sus hogares en el kibutz Kfar Aza, en la frontera con Gaza, durante el ataque del 7 de octubre. Diecisiete personas más también fueron secuestradas en el lugar, pero los mellizos Berman son los únicos rehenes del kibutz que permanecen en cautiverio. La familia sabe, gracias a rehenes que regresaron en un acuerdo anterior, que, en febrero, los hermanos seguían vivos, pero estaban retenidos por separado.

Liran Berman, su hermano mayor, comentó que es el tiempo más largo que han pasado separados. En Kfar Aza, los mellizos vivían en apartamentos que estaban uno frente al otro. Gali es más extrovertido, mientras que Ziv es más reservado y tímido, pero con un agudo sentido del humor, expuso su hermano.

Elkana Bohbot, de 36 años

Elkana Bohbot fue secuestrado en el festival de música Nova. Durante el último año, Hamás publicó varios videos de él, filmados bajo coacción, entre ellos, uno en el que mantiene una conversación telefónica falsa con su esposa Rivka, su hijo Reem, su madre y su hermano, en la que les suplica que lo ayuden a salir de Gaza. Su hijo fabricó unos binoculares en el jardín de infantes que con frecuencia utiliza para salir a “buscar a su padre”, según Ruhama, la madre de Bohbot.

Rom Braslavski, de 21 años

Braslavski trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova. Intentó ayudar a los asistentes a evacuar el lugar y resultó herido en ambas manos antes de ser secuestrado, según testigos. En agosto, el grupo extremista Yihad Islámica publicó un video de un Braslavski esquelético que sollozaba y suplicaba por su vida, y en el que agregó que las heridas en el pie le impiden estar parado. Los videos de Braslavski y Evyatar David, en los que cavan su propia tumba, horrorizaron a los israelíes y provocaron una de las mayores asistencias en meses a las protestas semanales. Su padre, Ofir, dijo que Rom solía ser un chico fuerte y despreocupado, y que ese video fue la primera vez que lo veía llorar.

Nimrod Cohen, de 21 años

Nimrod Cohen fue secuestrado de un tanque donde estaba estacionado como soldado en el sur de Israel. Está obsesionado con los cubos de Rubik, contó su familia, y uno de esos cubos fue hallado, quemado, en el tanque del que fue tomado como rehén. Este año, Viki Cohen, su madre, ilustró una Hagadá de Pésaj, el texto que describe los rituales y la historia que se recita durante la festividad, en honor a los rehenes, en parte porque su familia ha dejado de celebrar las festividades desde el ataque. “No nos reunimos en familia, porque nos recuerda cuánto se ha perdido él”, manifestó Cohen. El único momento en que la familia extendida se junta es durante las protestas, añadió.

Ariel Cunio, 28 años

Ariel, el menor de los cuatro hermanos Cunio, fue secuestrado del kibutz Nir Oz junto con su novia, Arbel Yehoud, y el hermano de ella, Dolev, un hombre casado y padre de cuatro hijos, quien posteriormente fue asesinado en cautiverio. Según informes de prensa, Cunio y Yehoud volvieron de un largo viaje a Sudamérica semanas antes del ataque y acababan de adoptar un cachorro. Yehoud fue liberada durante la tregua de enero.

David Cunio, de 35 años

David Cunio, hermano de Ariel Cunio, fue secuestrado junto con su esposa, Sharon, y sus gemelas de 3 años del kibutz Nir Oz.

La hermana de Sharon, Danielle, y su hija de 5 años, que estaban de visita, también fueron secuestradas. Todos fueron liberados en noviembre, excepto David Cunio. En julio, Sharon compartió una foto de las gemelas durante la celebración de su quinto cumpleaños, el segundo sin su padre, y escribió en Facebook que las niñas habían cambiado tanto durante el tiempo en que él ha estado cautiverio que “ya no son las mismas niñas pequeñas que él conocía”.

Evyatar David, de 24 años

Evyatar David fue tomado como rehén en el festival de música Nova junto con su amigo de infancia, Guy Gilboa-Dalal. En agosto, Hamás publicó un video de David, demacrado y pálido, en el que decía que cavaba su propia tumba. El estado de los rehenes en los videos horrorizó a los israelíes e hizo que decenas de miles de manifestantes salieran a las calles para exigir un alto el fuego, en una de las mayores participaciones en meses en las protestas semanales para exigir la liberación de los rehenes.

Guy Gilboa-Dalal, de 24 años

Guy Gilboa-Dalal forma parte de quienes fueron secuestrados del festival de música Nova, mientras que su hermano logró escapar. El año pasado, apareció en dos videos publicados por Hamás. En uno de ellos, se encuentra junto a su amigo de infancia, David, mientras los milicianos los filman suplicando por su libertad desde un vehículo al ver que otros tres rehenes en el escenario son entregados a la Cruz Roja.

Maksym Harkin, de 37 años

Maksym Harkin fue secuestrado en Nova, el primer festival al que asistía, según sus familiares. Harkin nació en Ucrania y se mudó a Israel con su familia, y vivía en Tirat HaCarmel, en el norte. Tiene una hija de 3 años y era el principal sostén de su madre y su hermano de 11 años. Justo antes de ser secuestrado, su madre dijo que envió un último mensaje de texto que decía: “Te amo”. En julio, Hamás publicó un video de él, filmado bajo coacción varios meses antes.

Eitan Horn, de 38 años

Eitan Horn, originario de Kfar Saba, visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre. Ambos fueron secuestrados. Durante la mayor parte de la guerra, los dos estuvieron retenidos junto con otros tres rehenes en una inmunda celda subterránea. A principios de febrero, los milicianos filmaron la emotiva interacción entre los hermanos cuando les anunciaron que Iair sería liberado y Eitan permanecería en Gaza. Desde su liberación, Iair Horn ha hecho campaña por su hermano y los demás rehenes, y ha viajado con frecuencia a Estados Unidos, donde se ha reunido con políticos.

Bipin Joshi, de 24 años

Bipin Joshi llegó a Israel un mes antes del ataque proveniente de Nepal, de donde es originario. Es el único rehén no israelí que se cree que sigue vivo en Gaza. Llegó a Israel en un intercambio estudiantil para trabajar y estudiar agricultura en el kibutz Alumim, en la frontera con Gaza.

Diez de los 17 estudiantes nepalíes del programa fueron asesinados durante el ataque. Joshi, quien logró lanzar varias granadas activas desde el refugio antiaéreo donde se escondieron, fue herido y secuestrado. Su hermana, Pushpa Joshi, de 17 años, viaja regularmente ocho horas en autobús desde donde vive, en el oeste de Nepal, hasta Katmandú para presionar a las autoridades y lograr la liberación de su hermano. En agosto, su familia viajó a Israel para reunirse con el presidente Isaac Herzog y unirse a las familias que se manifestaban en la llamada Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv.

Segev Kalfon, de 27 años

Segev Kalfon fue secuestrado en el festival de música Nova, donde fue visto por última vez cuando intentaba huir de los extremistas por la carretera. Antes del ataque, trabajaba en la panadería de su familia en Dimona, al sur de Israel. Kalfon, el segundo de tres hermanos, había sido diagnosticado recientemente con un trastorno de ansiedad, una condición que su familia ha resaltado al instar a su liberación. La familia de Kalfon recibió señales de vida suyas después de la última tregua, ya que algunos de los rehenes dijeron que los habían retenido con él durante meses. La familia de Kalfon se ha centrado en los rituales religiosos en su lucha por su liberación, como viajar a la tumba de prominentes rabinos y dedicar un rollo de la Torá en su honor.

Bar Kupershtein, de 23 años

Bar Kupershtein trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova cuando fue secuestrado. Testigos reportaron que Kupershtein se quedó en el festival para intentar prestar primeros auxilios a personas heridas por los disparos. Era el principal sostén económico de su familia después de que su padre resultara gravemente herido en un accidente hace varios años, dijo a la prensa su tía, Ora Rubinstein. Informó que el padre de él trabajó con un fisioterapeuta para recuperar el habla y poder reunirse con políticos con el fin de abogar por la liberación de su hijo. Le ha dicho a su familia que volverá a caminar cuando su hijo regrese a casa, añadió.

Omri Miran, de 48 años

Omri Miran fue secuestrado del kibutz Nahal Oz. Durante el ataque, los extremistas retuvieron a su familia —incluidas sus dos hijas, de 2 y 6 meses— como rehén en la cocina de la casa de un vecino y lo transmitieron en vivo por Facebook. Miran y el padre de la otra familia, Tsachi Idan, fueron secuestrados. El cuerpo de Idan fue liberado durante el más reciente intercambio de rehenes tras morir en cautiverio. Lishay Miran Lavi, esposa de Miran, dijo que su hija menor solo conoce a “papá Omri” por fotos y videos, y que no entiende en realidad lo que es un padre.

Eitan Mor, de 25 años

Eitan Mor trabajaba como guardia de seguridad en el festival de música Nova, donde contribuyó a evacuar a personas heridas en el ataque. Los padres de Mor ayudaron a fundar el Foro Tikva, un grupo informal de familias de rehenes.

Abogaron por la presión militar, no por un alto el fuego inmediato ni por un acuerdo de liberación de rehenes, como la mejor opción para traer a los rehenes a casa. Esta postura ha enfrentado al padre de Mor con muchas de las demás familias de los rehenes.

Tamir Nimrodi, de 20 años

Tamir Nimrodi fue secuestrado en Erez, un cruce en la frontera norte de Gaza que había sido la principal ruta de entrada y salida del territorio. Servía en el organismo de defensa israelí y supervisaba la ayuda humanitaria en Gaza. Nimrodi fue secuestrado junto con otros dos soldados por extremistas que los llevaron a pie hasta la puerta de Gaza y los obligaron a cruzar. Israel confirmó la muerte de los dos soldados que fueron secuestrados con Nimrodi. No ha habido señales de vida de este último en los dos años transcurridos desde que se le vio en una videograbación en la que entraba en Gaza vistiendo pantalones cortos y camiseta, sin sus gafas. Herut Nimrodi, su madre, ha dicho que no sabe qué es peor: pensar que fue asesinado en cautiverio o que está vivo, pero retenido en condiciones terribles. “Me da miedo siquiera imaginarlo”, expresó.

Yosef-Chaim Ohana, 25 años

Yosef-Chaim Ohana fue secuestrado en el festival de música Nova, donde trabajaba como barman. Testigos lo vieron intentar ayudar a otros a escapar antes de que lo secuestraran. Es el mayor de tres hermanos, uno de los cuales falleció previamente por una enfermedad.

Alon Ohel, de 24 años

Alon Ohel, quien también tiene ciudadanía alemana y serbia, fue secuestrado en el festival de música Nova de un refugio antiaéreo móvil junto con Hersh Goldberg-Polin, un estadounidense de origen israelí que murió en cautiverio en agosto de 2024. Como es un pianista talentoso, su familia ha colocado pianos por todo Israel y varios lugares del mundo para crear conciencia sobre su difícil situación. Otros tres rehenes que estuvieron retenidos con Ohel durante más de un año fueron liberados durante el alto el fuego anterior, incluido Eli Sharabi, quien refirió que Ohel era como su hijo adoptivo. Sharabi dijo que los mantuvieron encadenados durante todo su cautiverio y que subsistían con una pita mohosa al día. Ohel tiene metralla en el ojo a causa del ataque al refugio antiaéreo, y a su familia le preocupa que haya perdido parcialmente la vista.

Avinatan Or, de 32 años

Avinatan Or fue secuestrado del festival de música Nova junto con su novia, Noa Argamani, quien fue rescatada por las fuerzas israelíes en junio de 2024. El 7 de octubre, Hamás publicó un video de la pareja que se ha convertido en uno de los más conocidos de ese día. Mostraba a Argamani gritar desde un vehículo todoterreno: “¡No me maten!” a la vez que extendía los brazos hacia Or, quien era alejado a pie de ella por milicianos.

Or trabajaba en alta tecnología en Tel Aviv antes de su secuestro.

Matan Zangauker, de 25 años

Matan Zangauker fue secuestrado del kibutz Nir Oz junto con su novia, Ilana Gritzewsky. Ambos se conocieron mientras trabajaban en una plantación de cannabis medicinal en el lugar. Gritzewsky fue liberada después de 55 días, y desde entonces ha abogado incansablemente por la liberación de él, con un sombrero de Zangauker que rescató de la casa incendiada de ambos. Su madre, Einav, ha estado presente constantemente en las protestas, ha pronunciado apasionados discursos e incluso ha sido elevada en una jaula sobre la multitud para llamar la atención sobre la precaria situación de los rehenes. Zangauker, quien dijo haber sido partidaria de Netanyahu, se ha convertido en una de sus críticas más acérrimas.

___

El periodista de The Associated Press, Sam Metz, colaboró desde Jerusalén.