Elma Saiz asegura que están trabajando para "mejorar" el IMV, una prestación "muy joven" y "muy complicada"

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este lunes que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación "muy joven" que se puso en marcha en 2020 y "muy complicada" y ha asegurado que está "trabajando por mejorarla". Así lo ha puesto de manifiesto Ela Saiz en una entrevistada en el programa 'Herrera en COPE', recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si hay que replantearse el diseño del IMV y donde la ministra ha abogado por "dejar que también pase un poco más de tiempo" antes de realizar el examen, al que "se someten todas las políticas públicas". La titular de la cartera de Inclusión ha señalado que están "trabajando para reducir" la brecha de cobertura denominada Non Take-Up (NTU) "a través de campañas publicitarias". "Es una prestación muy complicada. No es darle un botón. Hay que hacer una conjunción de diferentes informaciones de las administraciones. Estamos trabajando para mejorarla", ha manifestado. No obstante, Saiz ha llamado a "evitar la hipocresía" y ha defendido que "la inclusión, la lucha contra la pobreza, también la lucha contra la pobreza infantil, no solo es responsabilidad" del IMV. "No es solo el único responsable para conseguir ese objetivo que entiendo que es común de todos los gobernantes, comunidades autónomas o gobierno de España", ha apostillado. Saiz ha agregado que no se acaba de "explicar cómo hay comunidades autónomas que están reduciendo sus rentas garantizadas, sus rentas mínimas, cuando esto debería ser una suma de esfuerzos". "Estamos viendo cómo se están reduciendo hasta 500 millones las partidas destinadas de las comunidades autónomas, algunas gobernadas por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular, precisamente, y luego, evidentemente, exigimos esfuerzos mayores o criticamos cuando vemos que todavía hay mucho que hacer en pobreza infantil y en pobreza en términos generales", ha declarado.