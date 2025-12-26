Elma Saiz cree que los mensajes con Mazón acreditan que Feijóo faltó a la verdad: "Quería hacer daño al Gobierno"

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sostenido este viernes que los mensajes remitidos a la jueza de la dana de Valencia por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acreditan que "faltó a la verdad" y que su único interés era "erosionar y hacer daño al Gobierno de España". En declaraciones a 'La hora de LA NACION' de TVE, recogidas por Europa Press, la portavoz del Gobierno ha señalado que "no puede llegar a imaginar el dolor que sienten" las víctimas de la dana tras conocer los mensajes que remitió el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón a Feijóo en las primeras horas de la tragedia. "El señor Feijóo ha faltado la verdad y lo único que le obsesiona al que venía a hacer política para adultos y política de la moderación es erosionar y hacer daño al Gobierno de España", ha denunciado, cuestionando la "forma y el fondo" de los mensajes de Mazón remitidos por el líder del PP a la jueza de la dana. Saiz ha comentado que ya se sabía que Mazón "estaba a otras cosas" durante las primeras horas de la tragedia, criticando la "manera de expresarse" con Feijóo al hablar de "puto desastre, presi". "Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono", ha dicho. La ministra portavoz se ha compadecido también del dolor que deben sentir las víctimas por la mentira. "El señor Feijóo lleva un año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir", ha indicado, recordando que el líder del PP está citado como testigo y que, por tanto, "no tendrá más remedio que contar la verdad". Saiz también se ha referido al mensaje en el que Mazón comentaba a Feijóo que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a las quejas del PP por falta de recursos desplegados por el Gobierno. "Lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que el señor Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otro", ha concluido Elma Saiz.