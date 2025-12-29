Elma Sáiz defiende gobernar con reglamentos para aprobar medidas que no tengan que pasar por el Parlamento

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno apruebe medidas mediante reglamentos para que éstos no tengan que pasar por el Parlamento. Además, ha querido dejar claro que la Legislatura no va a caer por no tener Presupuestos o por los casos de corrupción en torno al Gobierno: "de ninguna manera".

Elma Saiz ha sido preguntada, durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, por la noticia que publica hoy el diario El País en la que se afirma que Sánchez ha pedido a los ministros medidas sociales que no dependan de ser aprobadas en el Parlamento con el fin de recuperar el pulso de cara al nuevo ciclo electoral de 2026.

La Portavoz del Ejecutivo ha argumentado que es necesario ser consciente de la composición del Parlamento y acto seguido ha defendido que "hay cuestiones que no necesitan un rango de ley, hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario".

Se trata, ha dicho, de medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados, y según la ministra, "eso no las convierte en malas medidas". De hecho, considera que "se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo".

"Hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal, respetando escrupulosamente la pirámide normativa de nuestro Estado de Derecho, claro que sí", ha exclamado y al ser preguntada si no cree que envía un mensaje político el hecho de que el Gobierno tenga que ir rebuscando medidas que no necesiten de la convalidación del Parlamento, ha respondido tajante: "de ninguna manera".

"GOBERNAR COMO SOMOS EN ESTE PAÍS"

En su opinión, eso es gobernar: "cuando uno se cree verdaderamente la separación de poderes, esto es el gobernar como somos en este país".

A ello ha añadido que tampoco es "retorcer" o "no querer asumir responsabilidades" el hecho de pedir a las comunidades autónomas que asuman las suyas en las materias en las que tienen competencias y ha puesto el ejemplo de la vivienda.

"Cuando yo exijo esa responsabilidad no es que estén no asumiendo la responsabilidad, es que estoy siendo muy consciente del Estado que somos, de las autonomías, de las competencias y por eso yo creo que es muy importante ser conscientes de que hay muchas medidas que no necesitan un rango legal y eso no es querer retorcer nada, sino eso simplemente es gobernar con una hoja de ruta muy clara e intentando llegar a mejorar la vida de la gente a todos los niveles", ha alegado.

SIN PRESUPUESTOS NO CAE LA LEGISLATURA

Ante la pregunta de cómo es ser la Portavoz de un Gobierno que no ha podido aprobar los presupuestos en toda la Legislatura, Elma Saiz ha admitido que es un "momento ciertamente oscuro y dificultoso" pero cree que por ello es más importante que nunca poner "voz y faro" con el "orgullo de tener mucho que contar".

Dicho esto ha recordado que los presupuestos se presentarán en el primer trimestre de 2026 y que en estos momentos se están negociando con las fuerzas políticas sin negar que se tengan contactos con Junts, aunque sin afirmarlo tampoco.

No obstante, tiene claro que aunque no haya presupuestos no va a caer la Legislatura: "de ninguna manera". En este sentido, ha argumentado que esta Legislatura tiene que continuar porque aún tienen muchas cosas por hacer y ha insistido en que los mandatos son de 4 años.

También cree que la Legislatura es viable a pesar de los casos de corrupción que acosan al Gobierno, de que Sumar pida una remodelación profunda del Ejecutivo y de que los socios de investidura estén apretando. "No solo lo creo, lo estamos demostrando" ha exclamado y ha apuntado que la "realidad de España" es que se revisa al alza la previsión de crecimiento, se reducen los índices de pobreza, la temporalidad está en cifras más bajas, o que hay 22 millones de afiliados.

Y ante la pregunta de si no es también la realidad de España que un exministro del Gobierno está en la cárcel, Elma Saiz ha apuntado que "contra eso, total contundencia". En este punto, ha alegado que "nadie está exento de que aparezcan personas que no conciban la política como lo que es, como un servicio público".

Pero cree que lo importante es que se actúe con "total contundencia", colaborando con la justicia y encima de la mesa un plan de Estado contra la corrupción.