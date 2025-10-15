Elma Saiz pide "sosiego" con la cuota de autónomos porque todavía está en la mesa del diálogo social

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido "tranquilidad" y "sosiego" con la propuesta para elevar la cuota de los autónomos a partir de 2026 porque sólo se ha presentado a los sindicatos y a la patronal en la mesa del diálogo social y necesita de "reflexión".

El departamento que dirige Elma Saiz elevó el lunes a las organizaciones de autónomos y sindicales una propuesta para el sistema de cotización de ingresos reales de los autónomos, con subidas de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031 y que en la práctica supondría que una persona con ingresos de 670 euros pagaría una cuota de 217 euros.

OPOSICIÓN Y SOCIOS, EN CONTRA

Prácticamente todos los grupos parlamentarios en el Congreso han salido a protestar contra esta propuesta, incluido el socio minoritario del Gobierno (Sumar) y otros socios del bloque de investidura como ERC o Junts.

Y la ministra Saiz ha salido este miércoles en los pasillos de la Cámara Baja para pedir tranquilidad alrededor de esta propuesta: "Pido tranquilidad y sosiego, todas las reformas que están encima de la mesa del diálogo social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio".

Asimismo, la ministra ha recordado que la propuesta que ha puesto sobre la mesa no sólo implica una subida de las cuotas, sino que también busca las vías para mejorar las condiciones del cese de actividad de personas que trabajan por cuenta propia y se equiparan los permisos de paternidad y maternidad.

Elma Saiz no ha entrado a valorar las críticas que han hecho los socios de Gobierno a la propuesta, pero sí ha pedido al PP (que también censura la iniciativa) "que se deje de hipocresías y de ahondar en la desprotección de un colectivo que es muy importante para el Gobierno".