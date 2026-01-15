ELN respalda una unión de guerrillas en Colombia para combatir a EEUU, dice comandante a AFP

El comandante del grupo guerrillero colombiano ELN, alias Antonio García, aseguró este jueves a la AFP que respalda la propuesta de unificar a las guerrillas del país para combatir a Estados Unidos, luego de amenazas de ataques terrestres de Donald Trump contra narcotraficantes.

Iván Mordisco, líder de la principal disidencia de la extinta guerrilla FARC y el rebelde más buscado del país, planteó la semana pasada una cumbre de comandantes guerrilleros para enfrentar a Washington, en medio de la turbulencia en la región tras el arresto del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

Si se trata de una iniciativa "para defender la Patria contra el agresor extranjero", "nos encontraremos en la lucha", dijo García en un intercambio de correspondencia electrónica con la AFP.