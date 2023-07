Elon musk demanda al bufete de eeuu para recuperar honorarios por la compra de twitter

Por Jonathan Stempel

7 jul (Reuters) - Elon Musk demandó al bufete de abogados de élite Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para recuperar la mayor parte de una comisión de 90 millones de dólares que este recibió de Twitter por vencerle en su primer intento de comprar la empresa de redes sociales por 44.000 millones de dólares.

La demanda de X Corp, empresa de Musk propietaria de Twitter, se presentó el miércoles ante el Tribunal Superior de California en San Francisco.

Musk acus√≥ a Wachtell de explotar a Twitter al aceptar, en los √ļltimos d√≠as antes de que se cerrara la compra el 27 de octubre de 2022, enormes honorarios repartidos por ejecutivos de la empresa de redes sociales que se marchaban y que estaban agradecidos de que el magnate se haya visto obligado a comprar.

La persona más rica del mundo, que también dirige Tesla Inc y SpaceX, calificó el pago de 90 millones de dólares de "desmesurado", dado que Wachtell había facturado menos de un tercio de esa suma por sus pocos meses de trabajo en la demanda de Delaware.

"Wachtell se las arregló para llenarse efectivamente los bolsillos con fondos de la caja registradora de la empresa mientras se entregaban las llaves" a Musk, decía la demanda.

Musk quiere recuperar los honorarios "excesivos" que Wachtell cobró en virtud de un acuerdo firmado el día del cierre por uno de sus socios y el director jurídico de Twitter, Vijaya Gadde.

La demanda también citaba a la exdirectora de la plataforma Martha Lane Fox quien, al enterarse de cuánto se pagaría a los abogados, envió un correo electrónico al fiscal de la empresa Sean Edgett con el mensaje: "Oh My Freaking God" (Oh, mi Dios).

Wachtell no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios. Gadde, Fox y Edgett no son parte en la demanda.

Twitter, que se ha visto envuelta en una serie de contenciosos o amenazas de litigios desde la compra de Musk.

Entre ellos figuran varias demandas de propietarios, proveedores y consultores que acusan al multimillonario de cobrarles facturas atrasadas, y una amenaza de demanda de Twitter contra Meta Platforms, de Mark Zuckerberg, por su nueva aplicaci√≥n Threads. (Reporte de Jonathan Stempel; Editado en espa√Īol por Ra√ļl Cort√©s Fern√°ndez)

