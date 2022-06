Elon musk es demandado por 258.000 millones de dólares por supuesta estafa piramidal con dogecoin

Por Jonathan Stempel

NUEVA YORK, 16 jun (Reuters) - Elon Musk fue demandado el jueves por 258.000 millones de d贸lares por un inversor de Dogecoin que le acus贸 de llevar a cabo una estafa piramidal para apoyar la criptodivisa.

En una demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan, el demandante Keith Johnson acus贸 a Musk, a la empresa de autom贸viles el茅ctricos Tesla Inc. y a la empresa de turismo espacial SpaceX de chantaje por promocionar Dogecoin y hacer subir su precio, para luego dejarlo caer.

Musk es director ejecutivo tanto de Tesla como de SpaceX.

"Los acusados eran conscientes desde 2019 de que Dogecoin no ten铆a valor y, sin embargo, promocionaron Dogecoin para beneficiarse", dice la demanda. "Musk utiliz贸 su pedestal como el hombre m谩s rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal de Dogecoin para obtener ganancias, exposici贸n y diversi贸n".

La denuncia tambi茅n agrega comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionan el valor de la criptodivisa.

Tesla, SpaceX y un abogado de Musk no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Un abogado de Johnson no respondi贸 consultas sobre qu茅 pruebas espec铆ficas tiene o espera tener su cliente que demuestren que Dogecoin no tiene valor y que los acusados dirigieron una estafa piramidal.

Johnson est谩 buscando 86.000 millones de d贸lares en da帽os y perjuicios, lo que representa la disminuci贸n del valor de mercado de Dogecoin desde mayo de 2021, y quiere que se triplique.

La demanda dice que la liquidaci贸n de Dogecoin comenz贸 alrededor del momento en que Musk present贸 el programa de la NBC "Saturday Night Live" e, interpretando a un experto financiero ficticio en un segmento de "Weekend Update", llam贸 a Dogecoin "una estafa".

En febrero de 2021, Tesla dijo que hab铆a comprado 1.500 millones de d贸lares en bitc贸in y que durante un breve periodo de tiempo lo acept贸 como pago de veh铆culos.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en espa帽ol por Javier Leira)