Elon Musk habla de gobernanza basada en el “tech support” mientras los líderes mundiales abogan por reformas impulsadas por la innovación en la cumbre de Dubai

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 14, 2025--

Elon Musk, vistiendo una camiseta con la frase “tech support”, participó virtualmente en el último día de la Cumbre Mundial de Gobiernos en una conversación con S.E. Omar Sultan Al Olama, Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo Remoto. Durante la charla, compartió su visión sobre cómo mejorar la eficiencia gubernamental.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250214188943/es/

Elon Musk in conversation with H.E. Omar Sultan Al Olama, UAE Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy, and Remote Work Applications (Photo: Business Wire)

Musk subrayó la necesidad urgente de optimizar las operaciones, abogando por instituciones más pequeñas y responsables para impulsar el crecimiento económico y la eficiencia.

Celebrada en Dubái del 11 al 13 de febrero, la Cumbre Mundial de Gobiernos reunió a líderes y expertos de todo el mundo para abordar desafíos clave en gobernanza, salud y comercio en el siglo XXI.

En su 12.ª edición, el evento presentó un conjunto de perspectivas, hallazgos clave y soluciones prácticas desarrolladas por destacados formuladores de políticas, innovadores y líderes de opinión.

Musk afirmó: “Tenemos el gobierno de la burocracia en oposición al gobierno del pueblo” y abogó por recortar las regulaciones y el gasto gubernamental para estimular el crecimiento económico, apuntando a un crecimiento del 4-5% sin inflación para 2026.

“El objetivo general es sentar las bases para una prosperidad que dure muchas décadas, quizás siglos”, afirmó, destacando la urgencia de modernizar la tecnología gubernamental. Señaló que muchos sistemas estatales son obsoletos e ineficientes, como el sistema manual de pensiones. “El gobierno de Estados Unidos necesita soporte técnico”, bromeó.

En cuanto a política exterior, Musk expresó que “Estados Unidos debería ocuparse de sus propios asuntos en lugar de impulsar cambios de régimen”, sugiriendo una postura menos intervencionista. También subrayó la necesidad de mejorar la educación básica, mencionando la baja clasificación de EE.UU. en la OCDE.

Musk también habló sobre Grok 3.0, su último modelo de IA, cuyo lanzamiento está previsto en una o dos semanas. Lo describió como “inteligente y aterrador” y añadió: “Esta podría ser la última vez que una IA sea mejor que Grok”.

Por su parte, Joseph Tsai, presidente de Alibaba Group, usuario y admirador de Grok, destacó que el verdadero valor de la inteligencia artificial no radica en tener los sistemas más avanzados, sino en su capacidad para resolver problemas del mundo real.

El comparó el desarrollo de la inteligencia artificial con la crianza de los hijos, destacando que no todo el mundo necesita al “niño más inteligente”. Predijo que el foco se trasladará hacia aplicaciones prácticas, con un mayor uso de herramientas de código abierto que democratizan el desarrollo de la IA. “Las empresas grandes y pequeñas ahora pueden desarrollar la IA juntas y contribuir a su evolución”, afirmó.

Más allá de la IA, el director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, expresaron su entusiasmo por la inminente era de la computación cuántica, que, según ellos, marcará el inicio de una nueva revolución tecnológica.

Pichai destacó un hito reciente de Google en este campo: “Nuestra computación cuántica realizó en cinco minutos un cálculo que le tomaría más de 10 septillones de años al superordenador más rápido”. Comparó el estado actual de la computación cuántica con la inteligencia artificial en la década de 2010 y predijo que sus aplicaciones prácticas se verán dentro de 5 a 10 años.

En cuanto al papel de los gobiernos, Pichai señaló: “es demasiado pronto para regular la tecnología, pero es fundamental comprenderla bien y empezar a prepararse para ella”.

Para más información, visite worldgovernmentsummit.org.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250214188943/es/

CONTACT: Anna Lagutina

a.lagutina@mcgroup.com

KEYWORD: MIDDLE EAST UNITED ARAB EMIRATES

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY PROFESSIONAL SERVICES HEALTH HEALTH TECHNOLOGY SECURITY OTHER EDUCATION GOVERNMENT TECHNOLOGY SOFTWARE NETWORKS EDUCATION DEFENSE INTERNET MOBILE/WIRELESS HARDWARE DATA MANAGEMENT FINTECH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOURCE: The World Governments Summit

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/14/2025 10:57 AM/DISC: 02/14/2025 10:56 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250214188943/es