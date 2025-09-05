Elon Musk podría ganar US$1 billón si Tesla cumple ambiciosas metas en 10 años

El CEO de Tesla, Elon Musk, podría recibir un pago de US$1 billón si su empresa de automóviles eléctricos cumple con una serie de objetivos extremadamente agresivos en los próximos 10 años, según documentos publicados por la compañía.

Tesla, que apuesta fuertemente por la robótica y la IA, informó el viernes, en un documento regulatorio, que el paquete incluye una docena de tramos de acciones que otorgan premios a Musk si se cumplen diversos objetivos que van desde la producción de automóviles hasta el valor total de la empresa durante ese período.

Muy al principio del plan, Tesla tendría que alcanzar una valoración de mercado de 2 billones de dólares y lograr la entrega de 20 millones de vehículos. Tesla entregó menos de 2 millones de autos en 2024.

Ese hito también requeriría un millón de robotaxis en operación comercial y la entrega de 1 millón de bots de inteligencia artificial.

Musk debe permanecer en Tesla al menos siete años y medio para poder cobrar cualquier acción, y diez años para ganar la cantidad total.

El empresario ha sido una de las personas más ricas del mundo durante varios años.

También recibiría más poder de voto sobre Tesla según el plan propuesto. La compañía de vehículos eléctricos tiene previsto celebrar su reunión anual de accionistas el 6 de noviembre. La más reciente reunión de accionistas de Tesla se realizó el 13 de junio del año pasado, y en ella, los inversores votaron a favor de restaurar el paquete de pago récord de US$44.900 millones de Musk, anulado por un juez de Delaware a principios de ese año.

Una condición de los tramos 11 y 12 del plan incluye que Musk desarrolle un marco para que alguien lo suceda como CEO.

Los objetivos establecidos para Musk y Tesla son extremadamente ambiciosos dados los recientes problemas en la empresa de Texas.

Las acciones de Tesla han caído un 25% este año, en gran parte, debido a la reacción negativa por la afiliación del empresario con el presidente Donald Trump, pero la compañía también enfrenta una competencia cada vez más intensa de los grandes fabricantes de automóviles de Detroit y, particularmente, de China.

Las ventas de Tesla cayeron precipitadamente en Europa cuando Musk se alineó con un partido político de extrema derecha en Alemania.

Las ventas se desplomaron un 40% en julio en los 27 países de la Unión Europea en comparación con el año anterior, aun cuando las ventas generales de vehículos eléctricos se dispararon, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Mientras tanto, las ventas del rival chino BYD siguieron aumentando rápidamente, capturando un 1,1% de la cuota de mercado de todas las ventas de automóviles en el mes, frente al 0,7% de Tesla.

En su trimestre más reciente, la compañía informó que las ganancias trimestrales cayeron de US$1390 millones a US$409 millones.

Los ingresos también disminuyeron y la compañía no cumplió ni siquiera con las expectativas reducidas de Wall Street.

Los inversores están cada vez más preocupados por la trayectoria de la empresa después de que Musk pasara tanto tiempo en Washington este año, convirtiéndose en uno de los funcionarios más prominentes de la administración de Trump en su intento de reducir el tamaño del gobierno.

El mes pasado, Tesla dijo que otorgó a Musk una concesión de acciones de 29.000 millones como recompensa por años de crecimiento “transformador e inédito”, a pesar de una reciente incursión en la política de derecha que ha perjudicado sus ventas, sus ganancias y el precio de sus acciones.

El premio llegó ocho meses después de que un juez revocara por segunda vez el paquete de pago de Musk de 2018, algo que la compañía señaló en agosto. Tesla ha apelado la decisión.

La empresa dijo en ese momento que la concesión era un “primer paso, de buena fe” para retener a Musk y mantenerlo enfocado, mencionando su liderazgo en SpaceX, xAI y otras compañías. Musk dijo recientemente que necesitaba más acciones y control para que no pudiera ser destituido por accionistas activistas.

Las acciones de Tesla subieron casi un 2% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.