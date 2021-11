Elon Musk vende nuevas acciones por valor de más de 2.700 millones de euros

JP Morgan demanda a la compañía californiana por 143 millones de euros

MADRID, 17 Nov. 2021 (Europa Press) -

El consejero delegado de la firma automovilística Tesla, Elon Musk, ha vendido desde el pasado jueves otra parte de sus acciones de la compañía californiana por valor esta vez de 3.139 millones de dólares (2.774 millones euros al cambio actual), según los documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) consultados por Europa Press.

Desde el pasado lunes 8 de noviembre, Musk se ha desprendido de 8,230 millones de acciones sobre el total de 170,5 millones de títulos que poseía, todo ello por un importe total de 8.810 millones de dólares (7.787 millones de euros).

Estas operaciones se producen después de que los seguidores de Elon Musk votaran a favor de la venta del 10% de su participación, valorada en unos 21.000 millones de dólares (18.153 millones de euros), en una encuesta en Twitter organizada por el propio consejero delegado de la compañía.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos se han disparado un 73% en lo que va de año, hasta alcanzar los 1.222,09 dólares (1.055 millones de euros) el 5 de noviembre, lo que supuso alcanzar una valoración de 1,2 billones de dólares (1,03 billones de euros).

En la jornada bursátil de este miércoles, la compañía está subiendo un 2,93%, con un precio de 1.085,66 dólares (958 euros) en comparación al cierre de mercado de ayer de 1.054,73 dólares (931 euros). Las acciones de Tesla han caído alrededor de un 18% desde su máximo de principios de este mes.

Jp morgan demanda a tesla por 143 millones de euros

JP Morgan ha demandado a la firma con sede en Palo Alto por un importe de 162 millones de dólares (143 millones de euros), debido al incumplimiento de las "garantías" en la compra de las acciones de la compañía.

El mayor banco de EE.UU. compró los 'warrants' a Tesla en 2014 para ayudar al fabricante de automóviles a mitigar el riesgo de que sus acciones se diluyeran por la emisión de bonos convertibles, y para hacer ciertas deducciones del impuesto federal sobre la renta, según una demanda presentada el lunes en un tribunal federal de Manhattan que recoge Bloomberg.

Cuando los 'warrants' expiraran, Tesla debería abonar a JP Morgan un pago en acciones o en efectivo si sus acciones cotizaban por encima de un determinado precio de ejercicio.

JP Morgan afirma que tenía la posibilidad de ajustar el precio de ejercicio en función de factores como la volatilidad de las acciones de Tesla como hizo en agosto de 2018. Ahora que los 'warrants' han expirado, JP Morgan señala que, a pesar de que sus ajustes "eran apropiados y requeridos contractualmente", Tesla se ha negado a llegar a un acuerdo y a pagar en su totalidad lo que le debe.

Tesla refutó en febrero de 2019 que los ajustes que el banco hizo seis meses antes fueron "irrazonablemente rápidos y representaron un intento oportunista de aprovechar los cambios en la volatilidad de las acciones de Tesla".

Sin embargo, JP Morgan afirma que Tesla no puso en duda los cálculos, no respaldó su afirmación, y no ha objetado más en los últimos dos años.