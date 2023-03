elon musk y otros piden una pausa en la ia por los "riesgos para la sociedad"

(Actualiza con citas, detalles y contexto)

Por Jyoti Narayan, Krystal Hu y Martin Coulter

29 mar (Reuters) - Elon Musk y un grupo de expertos en inteligencia artificial y ejecutivos del sector pidieron una pausa de seis meses en el entrenamiento de sistemas m谩s potentes que el reci茅n lanzado modelo GPT-4 de OpenAI, en una carta abierta en la que aluden a posibles riesgos para la sociedad y la humanidad.

A principios de este mes, OpenAI, respaldada por Microsoft, present贸 la cuarta versi贸n de su programa de IA GPT (Generative Pre-trained Transformer), que ha cautivado a los usuarios con conversaciones similares a las humanas, la composici贸n de canciones y resumi茅ndoles documentos extensos.

"Los potentes sistemas de IA solo deber铆an desarrollarse cuando estemos seguros de que sus efectos ser谩n positivos y sus riesgos controlables", afirma la carta publicada por el Future of Life Institute.

La organizaci贸n sin 谩nimo de lucro est谩 financiada principalmente por la Musk Foundation, as铆 como por el grupo londinense Founders Pledge y la Silicon Valley Community Foundation, seg煤n el registro de transparencia de la Uni贸n Europea.

OpenAI no respondi贸 de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta abierta, que inst贸 a una pausa en el desarrollo avanzado de IA hasta que haya protocolos de seguridad compartidos de expertos independientes y desarrolladores que trabajen con los responsables pol铆ticos en la gobernanza.

"驴Debemos dejar que las m谩quinas inunden nuestros canales de informaci贸n con propaganda y falsedades? (...) 驴Debemos desarrollar mentes no humanas que con el tiempo podr铆an superarnos en n煤mero, inteligencia, obsolescencia y reemplazo?", se pregunt贸 la carta, afirmando que "tales decisiones no deben delegarse en l铆deres tecnol贸gicos no elegidos".

La carta fue firmada por m谩s de 1.000 personas, entre ellas Musk. Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, no estaba entre ellos, ni tampoco Sundar Pichai y Satya Nadella, presidente ejecutivos de Alphabet y Microsoft.

Entre los cofirmantes figuran Emad Mostaque, presidente de Stability AI, investigadores de DeepMind -de propiedad de Alphabet- y los expertos Yoshua Bengio, a menudo considerado uno de los "padrinos de la IA", y Stuart Russell, pionero de la investigaci贸n en el campo.

La preocupaci贸n coincide con la atenci贸n de los legisladores estadounidenses sobre ChatGTP por su posible impacto en la seguridad nacional y la educaci贸n. Europol, la polic铆a de la UE, advirti贸 el lunes del posible uso indebido del sistema en intentos de "phishing", desinformaci贸n y ciberdelincuencia.

Por su parte, el Gobierno brit谩nico present贸 propuestas para establecer un marco normativo "adaptable" en torno a la IA.

Carrera por la ia "la carta no es perfecta, pero la intenci贸n es la correcta: tenemos que frenar hasta que entendamos mejor las ramificaciones", dijo gary marcus, un profesor em茅rito de la universidad de nueva york que firm贸 la carta.

"Pueden causar graves da帽os (...) los grandes actores son cada vez m谩s reservados sobre lo que hacen, lo que dificulta que la sociedad se defienda contra cualquier da帽o que pueda materializarse", a帽adi贸.

Desde su lanzamiento el a帽o pasado, ChatGPT de OpenAI, respaldada por Microsoft, ha llevado a sus competidores a acelerar el desarrollo de grandes modelos ling眉铆sticos similares y a las empresas a integrar modelos generativos de IA en sus productos.

Los inversores, recelosos de confiar en una sola empresa, est谩n acogiendo a los competidores de OpenAI.

Microsoft no quiso hacer comentarios sobre la carta y Alphabet no respondi贸 a las llamadas y correos electr贸nicos en busca de un comentario. (Reportes de Jyoti Narayan en Bengaluru y Krystal Hu en Nueva York. edici贸n de Gerry Doyle; editado en espa帽ol por Flora G贸mez)

