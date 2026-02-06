Elton John denuncia la intrusión "aberrante" del Daily Mail en su vida privada

La estrella del pop británico Elton John denunció el viernes la "aberrante" intrusión del tabloide Daily Mail en su vida privada, al considerar en su declaración al Tribunal Superior de Londres que estaba "fuera incluso de las normas más básicas de la decencia humana".

Al prestar testimonio en la acción legal conjunta, en la que el príncipe Enrique también figura como demandante contra la Associated Newspapers Ltd (ANL), editora del Daily Mail y el Mail on Sunday, Elton John afirmó que los periódicos habían accedido de manera ilegal a los historiales médicos suyos y de su familia.

"He encontrado la invasión deliberada de The Mail en mi salud y en los detalles médicos relacionados con el nacimiento de nuestro hijo Zachary como aberrante y fuera incluso de las normas más básicas de la decencia humana", escribió en una declaración, difundida cuando comenzó a testificar por videoconferencia.

David Furnish, marido de Elton John, había mostrado el jueves ante el tribunal su indignación con las prácticas del Daily Mail.

"Nos ha indignado que el Mail haya utilizado nuestras amistades contra nosotros robando información a través de ellas", dijo David Furnish, de 63 años, por videoconferencia al Tribunal Superior de Londres en la tercera semana del juicio.

En total siete personalidades, incluido el príncipe Enrique y la actriz Elizabeth Hurley, se han querellado contra estos tabloides por la forma en la que obtuvieron información privada entre 1993 y 2018.