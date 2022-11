Elton john finaliza tramo de gira de despedida en eeuu con concierto lleno de estrellas

LOS ÁNGELES, 21 nov (Reuters) - Elton John ofreció el domingo el último concierto en Norteamérica de su gira de despedida, con un espectáculo repleto de estrellas en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles.

El intérprete de "Tiny Dancer" y "Rocket Man" ha actuado en tres ocasiones en el estadio en los últimos días, lo que supone su regreso al lugar donde se presentó con un uniforme de béisbol de lentejuelas en 1975, en la cima de su fama.

El domingo, llevó una versión en bata de ese uniforme de los Dodgers.

En las tres horas de "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", que se retransmitió en Disney+, el ganador de un Grammy y un Oscar, de 75 años, cantó éxitos como "Bennie and the Jets", "I'm Still Standing" y "Goodbye Yellow Brick Road".

Las cantantes Dua Lipa, Kiki Dee y Brandi Carlile se unieron a él en el escenario para interpretar a dúo "Cold Heart", "Don't Go Breaking My Heart" y "Don't Let the Sun Go Down on Me".

Otros invitados fueron Paul McCartney, Mick Jagger y Joni Mitchell, el letrista Bernie Taupin y el actor Taron Egerton, quien interpretó al cantante en la película de 2019 "Rocketman".

John ha realizado 183 espectáculos por todo Estados Unidos y Canadá como parte de la gira "Farewell Yellow Brick Road" que comenzó en septiembre de 2018.

Se dirige a Australia en enero para su próxima etapa. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Javier Leira)

Reuters