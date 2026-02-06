Elton John se declara "indignado" en juicio por acusaciones de intrusión del Daily Mail

Por Michael Holden

LONDRES, 6 feb (Reuters) -

El cantante Elton John dijo el viernes ante el Tribunal Superior de Londres que estaba indignado al conocer las acusaciones de que sus teléfonos fijos habían sido intervenidos por encargo del Daily Mail, y dijo que las acciones del periódico "traspasaban incluso los límites más básicos de la decencia humana". El veterano cantante, conocido por éxitos como "Rocket Man" y "Your Song", ha demandado a Associated Newspapers, editor del Daily Mail, por presuntas violaciones generalizadas de la privacidad, junto con su marido David Furnish, el príncipe Enrique y otras cuatro personas. Associated niega las acusaciones de espionaje telefónico y otros actos ilegales, y dice que las noticias de sus periódicos se basaban en información que ya era de dominio público o que se había obtenido de fuentes legítimas, como los círculos sociales de las celebridades.

Ha calificado las acusaciones de "calumnias absurdas"

John, que compareció por videoconferencia vestido con una camisa azul y una chaqueta verde, dijo que solo se enteró de las supuestas irregularidades del Mail cuando se lo contó su amiga íntima, la actriz

Elizabeth Hurley, otra de las demandantes.

Hurley había sido informada por un investigador privado de que los teléfonos fijos de John habían sido intervenidos cuando ella se alojaba con él poco después del nacimiento de su hijo.

Las pruebas del investigador privado son uno de los principales puntos de controversia del caso, ya que tras haber prestado inicialmente declaración a favor de los demandantes, ahora se ha retractado y ha puesto en duda su autenticidad.

"Cuando nos dimos cuenta de la gravedad de lo que había sucedido (...) nos indignamos", dijo John, que ha vendido más de 300 millones de discos en sus seis décadas de carrera.

John, que dijo no tener teléfono móvil, dijo que mientras Hurley se alojaba con él, sus tres teléfonos fijos fueron "hackeados".

"Estaba furioso", dijo el cantante, quien se disculpó por tener que comparecer por videoconferencia debido a que los inconvenientes con su vista le impedían asistir en persona.

"Nunca he tenido miedo de defender mis intereses (...) ante la prensa británica cuando creo que me han tratado mal o que ha habido una injusticia", agregó.

La abogada de Associated, Catrin Evans, interrogó a John sobre algunos de los diez artículos publicados entre 2002 y 2015, sugiriéndole que la información podría provenir de su propio portavoz o de otras fuentes legales, como su círculo de amigos.

"Mis amigos no hablan con la prensa y por eso siguen siendo mis amigos, para decirlo sin rodeos", respondió John, y más tarde dijo que Evans estaba "agarrándose a un clavo ardiendo" y le preguntó por qué no se centraba en las "cosas horribles" que había hecho Associated.

John se suma a los siete demandantes en prestar declaración. El juicio, que ha durado nueve semanas, concluirá el mes que viene. (Reporte de Michael Holden: edición de Sharon Singleton. Editado en español por Daniela Desantis)