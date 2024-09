Elton john y angelina jolie, en la cartelera del festival de cine de londres

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 4 sep (Reuters) - Desde un documental sobre los últimos conciertos de Elton John en Estados Unidos hasta la película biográfica sobre Maria Callas, protagonizada por Angelina Jolie, son parte de las películas con las que el Festival de Cine de Londres BFI promete una cartelera de repleta de estrellas.

El director londinense ganador del Oscar, Steve Mcqueen, inaugurará el festival por tercera vez con el estreno de su película "Blitz" el 9 de octubre, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial.

Protagonizada por Saoirse Ronan en el papel de Rita, se trata de una madre londinense que envía a su hijo George, interpretado por el novato Elliott Heffernan, a un lugar seguro en el campo durante la guerra. Pero George está decidido a volver a casa a pesar de los peligros que le aguardan.

El thriller ambientado en el Vaticano "Cónclave", protagonizado por Ralph Fiennes y Stanley Tucci, "Queer" de Daniel Craig, en la que el ex James Bond interpreta a un estadounidense drogadicto que vive en el México de los años 50, y "Anora", ganadora del Festival de Cannes, sobre una bailarina exótica que se involucra con el hijo de un oligarca ruso, también figuran en el programa.

Al igual que Craig, Jolie estrenó su película "Maria", dirigida por el chileno Pablo Larraín, en el Festival de Venecia.

"Tenemos un montón de películas maravillosas que se han estrenado a lo largo del año en algunos de los festivales más importantes del mundo", dijo el miércoles a Reuters la directora de festivales del BFI, Kristy Matheson. "Y luego, por supuesto, también tenemos 39 películas de estreno mundial".

Una de ellas es "Joy", protagonizada por Thomasin McKenzie, Bill Nighy y James Norton en una narración del nacimiento del primer bebé probeta del mundo en 1978.

"The Apprentice", sobre un joven Donald Trump; el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, "La habitación de al lado", protagonizado por Tilda Swinton y Julianne Moore, y "Nightbitch", en el que Amy Adams interpreta a una ama de casa que empieza a mostrar instintos caninos.

Entre los documentales que se proyectarán figuran "Elton John: Never Too Late", sobre el regreso del músico al Estadio Dodger de Los Ángeles, y "Super/Man: The Christopher Reeve Story", que repasa el ascenso a la fama del fallecido actor como superhéroe y su vida tras un accidente de equitación que le dejó paralizado del cuello para abajo.

La película biográfica de Pharrell Williams "Piece by Piece" clausurará el festival el 20 de octubre. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; Editado en español por Héctor Espinoza)

